Atlas Marine va bientôt lancer une ligne maritime pour transporter des camions avec chauffeurs entre Agadir et Dakar

Bonne nouvelle pour les exportateurs de la région du Souss Massa : une nouvelle ligne maritime reliant Agadir à Dakar sera bientôt mise en service, opérée par des navires de type RoRo-Passagers (ROPAX). Cette ligne, qui sera opérationnelle dans les prochaines semaines, permettra de relier directement les ports de la capitale du Souss Massa et de la capitale sénégalaise. La compagnie maritime Atlas Marine assurera cette liaison, transportant des camions avec chauffeurs entre les deux pays.

Objectif et avantages du projet

Ce projet vise à contourner plusieurs défis du transport terrestre, tels que les coûts élevés dus aux prix des hydrocarbures, la sécurité sur les routes, l’usure des camions et l’empreinte carbone des produits exportés. En offrant une alternative maritime, cette ligne représente une solution efficace pour améliorer la compétitivité des exportations de la région.

L’initiative a reçu un soutien majeur de la CGEM Souss Massa et de divers acteurs nationaux et locaux, qui y voient un symbole concret du partenariat Sud-Sud. Parmi les personnes impliquées figurent le wali de la région, Saaïd Amzazi, le président de la Région, Karim Achengli, le Centre Régional d’Investissement Souss Massa, Said Dor, le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa, ainsi que les équipes portuaires, dont l’Agence Nationale des Ports, Marsa Maroc et la capitainerie du port. L’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, et les autorités sénégalaises ont également joué un rôle crucial dans la mise en place de ce projet. De plus, Atlas Marine Ltd, représentée par son PDG Ben Sharp, a été un acteur clé de cette initiative.

Récemment, une délégation d’opérateurs économiques, dirigée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de la région Souss Massa, s’est rendue à Dakar pour des échanges avec plusieurs acteurs publics et privés. Cette mission a permis de renforcer les liens économiques entre les deux pays et d’accélérer le lancement de cette ligne maritime stratégique.