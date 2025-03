Le Lydex: un ascenseur social pour les élèves défavorisés

Le système éducatif marocain fait face à de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la confiance des usagers et la mobilisation de la société. Face à cette situation, des réformes ambitieuses s’avèrent nécessaires pour redonner de la crédibilité et de l’efficacité au modèle éducatif. La Fondation OCP, à travers son projet phare, le lycée d’excellence Mohammed VI (Lydex), incarne une initiative innovante qui vise à offrir des opportunités aux élèves défavorisés, tout en plaçant l’excellence au cœur du parcours éducatif.

La faible implication des usagers et de la société envers l’école conduit à une perte de confiance dans le système éducatif. Selon Larabi Jaïdi, il est essentiel de réformer le modèle actuel, dévalorisé, pour en faire un système efficace, intégré dans un projet de développement global. Dans son policy brief intitulé « La réforme du système éducatif face au dilemme de la gouvernance », le Senior Fellow de Policy Center for the New South souligne qu’une telle réforme nécessite un partenariat solide entre l’État, les collectivités locales, les parents d’élèves, les communautés, et les ONG, ainsi qu’un renforcement des compétences publiques. La Fondation OCP illustre cette approche depuis plusieurs années à travers son lycée d’excellence Mohammed VI (LM6E), également connu sous le nom de « Lydex ».

Le Lydex, créé en 2016, est le fruit d’un partenariat public-privé entre la Fondation OCP et divers acteurs du secteur éducatif. L’objectif ? Former des étudiants aux plus hauts standards, notamment pour intégrer les grandes écoles françaises. Depuis son ouverture, l’établissement a fait ses preuves, notamment avec l’intégration de plusieurs élèves au prestigieux établissement de l’École Polytechnique de Paris, un exploit sans précédent.

Le lycée Mohammed VI est conçu pour offrir un environnement d’apprentissage exceptionnel. Outre des équipements modernes, l’établissement dispose de laboratoires pour toutes les disciplines, d’un théâtre, d’une piscine semi-olympique, ainsi que de terrains sportifs aux normes internationales. Ces infrastructures sont mises à la disposition de tous les élèves, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, dans une démarche de discrimination positive. Cela permet d’assurer une réelle égalité des chances pour tous les élèves, quel que soit leur milieu d’origine.

Une politique d’inclusion et d’égalité des chances

Le recrutement des élèves se fait sans distinction, mais avec une préférence pour ceux provenant de milieux sociaux modestes. Le Lydex prend ainsi en charge des élèves venus de tout le pays, en particulier des zones rurales et des quartiers défavorisés, afin de promouvoir une société plus inclusive. Environ deux tiers des élèves qui rejoignent les classes préparatoires viennent de cette diversité sociale et géographique, ce qui témoigne de l’engagement du lycée à offrir une éducation d’excellence à ceux qui en ont le plus besoin.

Un modèle éducatif soutenu par des partenariats stratégiques

En juillet 2023, la Fondation OCP a signé un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Cette collaboration vise à promouvoir l’excellence éducative en investissant dans des initiatives innovantes, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les enseignants et les étudiants. Le ministère de l’Économie et des Finances soutient également cette initiative.

La convention repose sur quatre principes clés. Premièrement, elle cherche à encourager l’innovation et l’expérimentation de nouveaux modèles éducatifs. Deuxièmement, elle vise à favoriser la diffusion et l’ancrage de la culture de l’excellence. Troisièmement, elle entend autonomiser les acteurs du terrain dans le secteur de l’éducation. Enfin, elle aspire à générer un impact durable sur les bénéficiaires.

L’accord couvre plusieurs domaines, tels que la formation des enseignants, la recherche et le développement, la transformation digitale et l’innovation pédagogique créative et durable. Il s’appuie sur l’UM6P comme moteur de l’innovation pédagogique et se concentre sur quatre axes majeurs, notamment la dynamisation de l’émergence d’un système éducatif d’excellence en unissant les ressources, l’expertise et l’expérience des partenaires.

Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été lancées pour améliorer la qualité de l’enseignement et répondre aux défis éducatifs actuels. Parmi celles-ci, on trouve les Lycées d’excellence, dont la création de deux campus d’envergure nationale et continentale, dont un axé sur un enseignement sport-études de haut niveau.

Dans l’ensemble, ce partenariat stratégique s’appuie sur des réalisations marquantes, dont le lancement en 2014 de la collaboration entre le ministère et la Fondation OCP. Parmi les succès notables figurent la création du lycée d’excellence de Benguérir (avec une capacité de 1 800 élèves), le parrainage de 60 écoles publiques (bénéficiant à 30 000 élèves), la mise en place de 27 centres CPGE (accueillant 9 000 étudiants), ainsi que l’intégration du digital dans l’enseignement au Maroc.

En somme, le Lydex est bien plus qu’une simple école d’excellence : c’est un véritable ascenseur social qui ouvre des portes à des jeunes talents issus de milieux défavorisés et les prépare à un avenir brillant.

Le Lymed : Un nouveau modèle d’excellence éducative inspiré du Lydex



Aujourd’hui, le Lydex a inspiré de nombreuses initiatives, et l’une des plus remarquables est la création du Lycée Méditerranéen (Lymed) par la Fondation Tanger Med. Ce lycée, qui a ouvert ses portes à Tétouan lors de la rentrée 2021-2022, accueille sa première promotion d’élèves inscrits en filière MPSI (Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur), une classe préparatoire scientifique destinée aux grandes écoles d’ingénieurs marocaines et françaises.

La première promotion du Lymed comprend deux classes, dont 36% des élèves proviennent de la région du Nord. Ce lycée d’excellence, porté par la Fondation Tanger Med, vise à offrir une éducation de haut niveau aux élèves marocains les plus méritants, indépendamment de leur origine sociale. Ce projet est né d’un partenariat entre la Fondation Tanger Med et le ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

L’objectif du Lymed est de former ses élèves dans un cadre inclusif, respectueux de la diversité et promouvant l’égalité des chances. En investissant dans ce projet, la Fondation Tanger Med entend contribuer à la mise en place d’un socle d’excellence durable dans la région du Nord, axé sur le développement du capital humain.

Le campus du Lymed, situé dans la zone de Tétouan Shore près de Cabo Negro, s’étend sur 3 hectares et offre des infrastructures de qualité. Les salles d’enseignement, ainsi que les laboratoires thématiques, sont équipées des dernières technologies pour répondre aux exigences des classes préparatoires scientifiques. Le lycée dispose également d’un centre documentaire, d’un internat, d’une cantine, d’un foyer des élèves, d’une infirmerie et d’infrastructures sportives de 12 000 m², comprenant des terrains de football, de tennis et des pistes d’athlétisme.

L’établissement bénéficie aussi d’une proximité unique avec un écosystème portuaire et industriel, qui offre aux élèves un vivier d’ingénieurs compétents pouvant les accompagner dans leurs projets pédagogiques. En 2023, cette approche s’est avérée couronnée de succès : la totalité des 48 élèves de la première promotion ont été admis dans des grandes écoles d’ingénieurs françaises, dont 30 dans des établissements prestigieux. Parmi eux, quatre élèves ont rejoint l’École Polytechnique (X), dont le major marocain du concours. Seize autres élèves ont intégré les écoles Mines-Ponts et dix ont été admis aux écoles Centrales en France.