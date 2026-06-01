Facturation électronique: les entreprises face à la grande bascule

Courant 2026, le Maroc franchira une étape décisive dans la modernisation de son système fiscal avec le déploiement de la facturation électronique. Derrière cette réforme portée par la Direction générale des impôts (DGI), c’est toute l’organisation des entreprises qui s’apprête à changer : gestion des flux, délais de paiement, TVA, lutte contre la fraude, systèmes informatiques, financement… La facture papier et même le PDF appartiendront bientôt au passé. Pour les entreprises marocaines, l’heure est désormais à l’anticipation.

La facturation électronique n’est plus une simple perspective réglementaire. Elle devient une réalité concrète pour les entreprises marocaines. Lors de la 4ème édition des Grands Rendez-vous de Médias24, Younès Idrissi Kaïtouni, directeur général des impôts, a confirmé le lancement du dispositif courant 2026.

Le chantier est déjà largement avancé. La plateforme technologique est développée, testée et réceptionnée. L’avant-projet de décret encadrant la réforme a été transmis au Secrétariat général du gouvernement. En coulisses, la DGI finalise les derniers ajustements avant le démarrage opérationnel du système.

Lire aussi | Fiscalité digitale: l’email déclaré devient une notification juridique opposable

Mais derrière ce qui peut apparaître comme une évolution technique se cache en réalité une transformation profonde des pratiques commerciales et fiscales. La réforme ne consiste pas simplement à remplacer le papier par un fichier numérique. Elle redéfinit complètement la manière dont les entreprises émettent, transmettent, valident et archivent leurs factures.

La fin de la facture «document»

Première confusion à dissiper : une facture électronique ne sera pas un PDF envoyé par email.

Le futur système repose sur un fichier électronique structuré répondant au standard international UBL (Universal Business Language), signé électroniquement avec une signature qualifiée et validé en temps réel par l’administration fiscale.

Autrement dit, la facture cesse d’être un simple document pour devenir une donnée numérique hautement sécurisée.

Cette évolution modifie profondément sa nature juridique et opérationnelle. Le directeur général des impôts résume, lors de la 4ème édition des Grands Rendez-vous de Médias24, cette rupture avec une image parlante : « Lorsque vous ajoutez une virgule à un document électronique, le système le rejette. Une facture papier, vous pouvez ajouter même un petit zéro, si c’est bien fait, personne ne verra rien. »

Lire aussi | Maroc: les recettes fiscales dépassent les prévisions en 2025, à 342 MMDH

La facture électronique introduit ainsi un niveau inédit de traçabilité et d’intégrité. Grâce à la signature électronique qualifiée, l’identité des parties est authentifiée et la non-répudiation garantie : il ne sera plus possible de nier avoir émis ou reçu une facture.

La DGI devient un acteur central des échanges

Le Maroc a choisi le modèle dit de « clearance », déjà adopté par plusieurs pays. Ce système repose sur une validation préalable des factures par l’administration fiscale avant leur transmission au client.

Concrètement, la facture suivra un circuit bien défini : émission par le fournisseur, signature électronique, transmission à la plateforme de la DGI, validation de conformité puis envoi au client avec accusé de réception.

La DGI se positionne ainsi comme un véritable «tiers de confiance » dans les échanges commerciaux. Chaque transaction devient visible en temps réel pour l’administration fiscale.

Ce changement est loin d’être anodin. Jusqu’à présent, les factures circulaient directement entre fournisseurs et clients. Désormais, l’administration s’insère au cœur du processus.

Lire aussi | Idrissi Kaitouni: la réforme fiscale atteint «un stade de maturité»

À terme, des prestataires certifiés, appelés CSP (Certified Service Providers), pourront également intervenir dans ce circuit. Mais lors du lancement du dispositif, la validation sera assurée directement par la DGI.

Une arme contre la fraude et les faux délais de paiement

L’un des objectifs majeurs de la réforme est de réduire les pratiques frauduleuses qui gangrènent encore certaines transactions commerciales.

Avec le système de clearance, un client ne pourra plus contester la réception d’une facture pour retarder artificiellement le déclenchement des délais légaux de paiement. Dès validation et réception électronique, la date devient incontestable. Pour les TPME, souvent pénalisées par les retards de règlement, cette évolution pourrait représenter une avancée majeure.

Le futur dispositif vise également les factures fictives utilisées pour récupérer indûment de la TVA. Désormais, la taxe ne pourra être déduite que si elle a effectivement été versée dans le système.

Lire aussi | Facturation électronique: une transition sans coût pour les TPME

«Nous avons mis à l’intérieur du système client-fournisseur des fonctions d’autocontrôle», explique Younès Idrissi Kaïtouni. «Jusqu’à présent, ils avaient besoin d’un contrôle externe. Aujourd’hui, ils se contrôlent mutuellement.»

Pour autant, la DGI insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une réforme punitive. L’objectif affiché est de rendre la fraude plus difficile, d’améliorer la transparence et de fluidifier les échanges économiques.

Le fisc prêt, le décret encore attendu

Si les aspects techniques sont quasiment finalisés, le dispositif ne peut pas encore entrer en vigueur sur le plan légal. Le décret d’application attendu depuis plusieurs années n’a toujours pas été publié. Le texte devrait toutefois bientôt franchir l’étape du Bulletin officiel après validation par le Secrétariat général du gouvernement.

La réforme trouve pourtant son fondement juridique dans la loi de finances 2018, via l’article 145-IX du Code général des impôts. Celui-ci prévoit déjà le principe de la facturation électronique et renvoie ses modalités d’application à un texte réglementaire.

Lire aussi | Dépenses fiscales: une nouvelle approche s’impose

Le retard pris dans le déploiement s’explique notamment par la crise sanitaire, mais aussi par la nécessité de construire une architecture technologique robuste capable d’absorber des millions de transactions. La plateforme choisie par la DGI a été développée par la startup marocaine xHub.

Un déploiement progressif pour éviter le choc

La DGI assure qu’il n’y aura pas de « big bang » brutal. Le déploiement sera progressif, segmenté et adapté aux différentes catégories d’entreprises.

Dans un premier temps, seules les opérations B2B – les transactions entre entreprises – seront concernées. Le B2C n’est pas encore prévu à ce stade.

L’administration fiscale s’inspire des précédents chantiers de digitalisation menés au Maroc, notamment la télédéclaration et le télépaiement des impôts, déployés progressivement entre 2010 et 2017.

Lire aussi | Maroc: le gouvernement décroche le jackpot grâce à l’IS

Le même principe avait été appliqué pour la loi sur les délais de paiement, entrée progressivement en vigueur selon le niveau de chiffre d’affaires des entreprises. L’objectif est clair : laisser le temps aux entreprises de s’adapter.

Des solutions différentes selon la taille des entreprises

Consciente de l’hétérogénéité du tissu économique marocain, la DGI promet un système flexible. Pour les TPE et petites structures, une interface gratuite sera accessible sur la plateforme fatourati.gov.ma. Les entreprises pourront y établir leurs factures sans logiciel spécifique.

Les sociétés plus structurées, équipées d’ERP ou de logiciels de gestion, pourront connecter directement leurs systèmes via des interfaces EDI permettant l’échange automatisé des données.

Le message adressé aux entreprises se veut rassurant. « C’est nous qui allons nous adapter à elles, et non l’inverse», affirme la DGI. Cette souplesse sera essentielle pour éviter une fracture numérique entre grands groupes et petites entreprises.

Une réforme qui dépasse largement la comptabilité

Contrairement à certaines idées reçues, la facturation électronique ne concerne pas uniquement les services financiers ou comptables. C’est toute la chaîne de valeur de l’entreprise qui sera impactée: direction générale, achats, commercial, relation fournisseurs, trésorerie, informatique et parfois même ressources humaines.

Lire aussi | OPCC et TVA: quand la taxe devient une charge structurelle

La qualité des données clients et fournisseurs deviendra stratégique. Les entreprises devront fiabiliser leurs référentiels, revoir leurs processus de validation interne et parfois moderniser leurs systèmes d’information.

Les directions financières devront également repenser leurs méthodes de travail. Les traitements manuels, les ressaisies et les archives papier sont appelés à disparaître progressivement.

La fin des cartons d’archives

Parmi les effets les plus visibles de la réforme figure la disparition progressive des archives physiques.

Les entreprises n’auront plus besoin de stocker des volumes considérables de factures papier. Pour certaines enseignes ou grands distributeurs, cela représente des économies importantes en espace, logistique et gestion documentaire.

La digitalisation des flux devrait aussi accélérer les traitements comptables et fiscaux.

Les demandes de remboursement de TVA pourraient notamment être traitées plus rapidement grâce à l’intégration automatique des données dans les systèmes de la DGI.

Une facture qui devient finançable

La réforme ouvre également des perspectives nouvelles en matière de financement des entreprises. Une facture électronique validée, horodatée et traçable devient un actif plus facilement mobilisable auprès des établissements financiers.

Le directeur du CMI a d’ailleurs évoqué le potentiel de développement de l’affacturage digital et du financement de court terme sur factures. Pour les TPME confrontées à des tensions de trésorerie, cette évolution pourrait faciliter l’accès au financement.

Les inquiétudes persistent

Malgré les assurances de l’administration fiscale, plusieurs interrogations demeurent chez les professionnels.

Certaines entreprises redoutent une rigidité excessive du système, notamment en cas d’erreurs de saisie ou de nécessité de correction d’une facture.

D’autres s’inquiètent du coût de mise en conformité : acquisition de logiciels, adaptation des ERP, formation des équipes, accompagnement technique ou encore cybersécurité.

Lire aussi | La Bourse de Casablanca et Maroc PME scellent un partenariat stratégique

Les risques de défaillances techniques ou de coupures Internet, alimentent également les appréhensions, notamment après les difficultés rencontrées avec certaines plateformes administratives dans le passé.

Sur ce point, la DGI assure que le système sera évolutif et permettra d’effectuer des corrections sous contrôle sécurisé.

Anticiper dès maintenant

Pour les entreprises, l’enjeu principal réside désormais dans l’anticipation.

Les experts recommandent d’engager dès aujourd’hui plusieurs chantiers : audit des flux de facturation, vérification de la qualité des données, évaluation de la compatibilité des outils existants et sensibilisation des équipes.

Les entreprises équipées de logiciels de gestion devront rapidement s’assurer de leur compatibilité avec les futurs standards imposés par la DGI.

Car si le lancement officiel interviendra qu’au courant de cette année, la transition vers la facturation électronique a déjà commencé. Et pour beaucoup d’entreprises, cette réforme représente bien plus qu’une obligation fiscale : elle marque l’entrée dans une nouvelle ère de digitalisation des échanges économiques.