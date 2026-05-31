Coupe Lalla Meryem : un hole-in-one et un Range Rover Sport à la clé

La 29e édition de la Coupe Lalla Meryem restera gravée dans les annales du golf marocain. Sur le trou n°17 du Blue Course du Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, la Thaïlandaise Aunchisa Utama a signé le premier hole-in-one de l’histoire de la compétition, décrochant par la même occasion un Range Rover Sport, offert par SMEIA Land Rover, partenaire de l’événement.

Créée en 1993 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, la Coupe Lalla Meryem s’est imposée comme l’un des rendez-vous majeurs du golf féminin. Inscrite au calendrier du Ladies European Tour depuis 2010, elle attire chaque année des joueuses venues du monde entier. Organisée en parallèle du Trophée Hassan II, du 18 au 24 mai 2026, elle confirme une nouvelle fois le rôle central du Maroc sur la scène sportive internationale.

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Originaire de Bangkok, Aunchisa Utama évolue sur le circuit professionnel depuis 2012. À 35 ans, elle signe à Rabat le 13e hole-in-one de sa carrière, et son deuxième réalisé au Maroc. Réalisé au fer 5 sur une distance de 165 mètres, ce coup parfait a marqué un tournant dans cette édition 2026, conférant à l’événement une dimension exceptionnelle. Rappelons que le Royaume occupe une place particulière dans son parcours ; en effet en 2023, elle avait décroché sa carte du Ladies European Tour à Marrakech, lors de la Lalla Aicha Q-School. Trois ans plus tard, elle entre dans l’histoire de la Coupe Lalla Meryem.

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C’est un Range Rover Sport qui a été remis à Aunchisa Utama en récompense de son exploit. Ce SUV hautement premium se distingue par son design athlétique et moderne. Sa silhouette élancée, ses projecteurs LED effilés et ses lignes tendues lui confèrent une allure sportive tout en conservant l’élégance propre à la marque. À l’intérieur, l’habitacle offre un confort haut de gamme : sièges enveloppants, finitions raffinées et espace généreux pour les passagers. Le système multimédia Pivi Pro, doté d’un écran tactile de 13,1 pouces, ainsi que les suspensions pneumatiques dynamiques, renforcent l’expérience de conduite en alliant technologie et bien-être.

Toujours est-il que ce moment a marqué une première historique dans la Coupe Lalla Meryem et restera associé à l’édition 2026. SMEIA Land Rover a félicité la joueuse pour sa performance et exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs, partenaires et équipes ayant contribué au succès de cette édition.