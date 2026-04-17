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Automobile

Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc [Vidéo]

by David Jérémie
written by David Jérémie

Filiale du Groupe Safari et distributeur exclusif de la marque Jetour au Maroc, Smeia a célébré récemment le lancement officiel de la marque à travers une soirée d’exception organisée dans le cadre emblématique de l’Église du Sacré-Cœur de Casablanca.

L’événement a rassemblé partenaires, médias et invités autour d’une mise en scène spectaculaire, ponctuée de projections 3D, de jeux de lumière et de performances artistiques. Moment fort de la soirée : la présentation en avant-première de deux nouveaux modèles, le Jetour T1 et le Jetour G700. Le premier se positionne comme un SUV polyvalent et accessible, tandis que le second incarne une vision premium, destinée à une clientèle en quête de confort et de sophistication.

Ce lancement s’inscrit dans la dynamique déjà amorcée par les modèles T2 et Dashing, confirmant l’ambition de Jetour de s’imposer durablement sur le marché marocain des SUV, avec une gamme en constante évolution.

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