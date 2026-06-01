Pharma marocaine: la finance d’affaires veut accélérer la transformation du secteur

Entre montée en puissance des besoins en souveraineté sanitaire, essor de la santé digitale et intérêt croissant des investisseurs pour les secteurs résilients, l’industrie pharmaceutique marocaine entre dans une nouvelle phase de transformation. Pour Mohamed Reda El Ouazani, Chief Executive Officer de ATLAVEST Capital, cette dynamique ouvre la voie à davantage de levées de fonds, d’introductions en Bourse et de partenariats stratégiques capables d’accélérer le développement régional des acteurs marocains de la santé et de la biotech.

Longtemps considéré comme un secteur industriel relativement stable mais discret sur le plan financier, le marché pharmaceutique marocain connaît aujourd’hui une profonde mutation. Portée par les nouveaux enjeux de souveraineté sanitaire, la digitalisation accélérée du secteur de la santé et l’émergence des technologies liées à l’intelligence artificielle, l’industrie pharmaceutique attire désormais un intérêt croissant de la part des investisseurs, des fonds privés et des acteurs de la finance d’affaires.

Cette transformation ouvre progressivement la voie à une nouvelle génération d’opérations financières dans le secteur : levées de fonds, introductions en Bourse, rapprochements stratégiques, développement de la healthtech ou encore financement de l’innovation médicale.

Pour ATLAVEST Capital, nouvelle banque d’affaires indépendante basée à Rabat et spécialisée en conseil financier, accompagnement stratégique et financement d’entreprises, cette dynamique représente une opportunité majeure pour accélérer la structuration et la montée en puissance du secteur pharmaceutique marocain.

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« ATLAVEST Capital peut accompagner le secteur pharmaceutique marocain à travers des levées de fonds, des partenariats stratégiques, des IPOs et la mobilisation de fonds d’investissement privés», explique Mohamed Reda El Ouazani, Chief Executive Officer d’ATLAVEST Capital.

Selon lui, la pandémie a profondément modifié la perception des investisseurs vis-à-vis des industries de la santé. Désormais considérés comme des secteurs stratégiques, résilients et à fort potentiel de croissance, la pharmacie, la biotech et la santé digitale occupent une place de plus en plus importante dans les stratégies d’investissement.

« Aujourd’hui, les investisseurs montrent un intérêt beaucoup plus fort pour la santé et l’industrie pharmaceutique, notamment depuis la pandémie. Ce sont des secteurs considérés comme stratégiques et résilients », souligne le dirigeant.

Cette évolution commence déjà à se matérialiser sur le marché marocain à travers plusieurs opérations financières marquantes. Mohamed Reda El Ouazani cite notamment le succès rencontré par certains groupes de santé ayant récemment attiré les investisseurs du marché financier. «Le succès d’opérations comme Akdital ou Vicenne montre clairement l’appétit du marché pour les acteurs de la santé », affirme-t-il.

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Pour le CEO d’ATLAVEST Capital, cette tendance ne devrait pas ralentir. Au contraire, le secteur devrait progressivement entrer dans une phase d’accélération financière avec davantage d’investissements privés et d’opérations de marché. «Nous pensons d’ailleurs que cette dynamique va continuer, avec davantage d’IPOs et d’investissements privés à venir dans le secteur », ajoute-t-il.

Au-delà de l’intérêt croissant des investisseurs, le secteur pharmaceutique marocain reste néanmoins confronté à plusieurs défis structurels qui freinent encore sa capacité à attirer massivement les capitaux internationaux et à accélérer son développement régional.

Mohamed Reda El Ouazani évoque notamment des problématiques de structuration, de visibilité et de complexité réglementaire. « Les principaux freins restent souvent la structuration, la complexité réglementaire et le manque d’information ou de visibilité pour les investisseurs internationaux», explique-t-il.

Le financement constitue également un enjeu central, notamment pour les entreprises innovantes opérant dans la biotech, la healthtech ou la recherche pharmaceutique. Ces secteurs nécessitent des investissements importants, des horizons de rentabilité plus longs et une forte capacité d’accompagnement stratégique.

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«Il y a aussi un enjeu majeur d’accès au financement, car la pharma et la healthtech sont des industries qui demandent du temps, des investissements importants et beaucoup de patience avant de générer des résultats à grande échelle », souligne le dirigeant.

Face à cette réalité, ATLAVEST Capital ambitionne justement de renforcer son implication dans l’accompagnement des entreprises innovantes marocaines et africaines afin de les aider à franchir des étapes de croissance plus importantes.

«C’est justement pour cela qu’ATLAVEST Capital souhaite investir davantage dans cet écosystème et développer plus de programmes d’accompagnement afin d’aider les entreprises innovantes à se structurer, accéder au financement et accélérer leur croissance régionale et internationale», indique Mohamed Reda El Ouazani.

Au-delà des questions purement financières, le CEO d’ATLAVEST Capital insiste également sur l’émergence rapide des synergies entre finance, santé digitale, intelligence artificielle et industrie pharmaceutique. Selon lui, les nouvelles technologies sont déjà en train de transformer en profondeur plusieurs segments clés de l’industrie médicale et pharmaceutique.

«Nous voyons émerger au Maroc de plus en plus de synergies entre finance, santé digitale, intelligence artificielle et industrie pharmaceutique», affirme-t-il.

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Diagnostic assisté par l’IA, exploitation de la data médicale, optimisation des essais cliniques, automatisation de certains processus de recherche ou encore digitalisation des parcours de soins : les usages technologiques se multiplient progressivement dans l’écosystème santé marocain.

« L’IA et les technologies digitales transforment déjà des domaines clés comme le diagnostic, la data médicale ou la recherche pharmaceutique, et cette dynamique devrait fortement accélérer dans les prochaines années », poursuit Mohamed Reda El Ouazani.

Pour ATLAVEST Capital, cette convergence entre santé, technologie et finance pourrait justement devenir l’un des principaux moteurs de croissance du secteur pharmaceutique marocain dans les années à venir.

Le dirigeant estime d’ailleurs que l’industrie entre désormais dans une nouvelle phase de développement où les besoins en capitaux, en structuration et en expansion internationale vont considérablement augmenter. «Le secteur pharmaceutique marocain entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement. Les entreprises cherchent à grandir, investir davantage et se développer au Maroc comme à l’international», explique-t-il.

Cette nouvelle phase devrait, selon lui, créer davantage d’opportunités autour des investissements privés, des partenariats industriels et des introductions en Bourse afin d’aider les entreprises marocaines à financer leur croissance et renforcer leur positionnement régional.

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Enfin, Mohamed Reda El Ouazani estime que le Maroc possède aujourd’hui plusieurs atouts lui permettant de se positionner progressivement comme un hub pharmaceutique et biotech régional tourné vers le continent africain.

«Oui, le Maroc a un vrai potentiel pour devenir un hub pharmaceutique et biotech régional pour l’Afrique. Le pays dispose déjà d’une base industrielle solide, d’une position stratégique et d’un écosystème en forte évolution», affirme-t-il.

Le CEO d’ATLAVEST Capital considère toutefois que cette ambition nécessitera une accélération des mécanismes de financement de l’innovation ainsi qu’un accompagnement plus important des entreprises locales dans leur développement régional.

«Le principal enjeu sera maintenant d’accélérer l’accès au financement, soutenir davantage l’innovation et accompagner les entreprises dans leur croissance régionale. Avec la bonne dynamique, le Maroc peut devenir un acteur majeur de la santé et de l’industrie pharmaceutique en Afrique », conclut Mohamed Reda El Ouazani.