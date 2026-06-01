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Maroc: l’automobile et l’aéronautique tirent les exportations

by Challenge
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Dans une unité de fabrication de composants automobiles. Crédit: DR.

Aux quatre premiers mois de 2026, les exportations de biens au Maroc se sont établies à 168,85 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 8,7% sur un an, grâce aux performances solides des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.

Toutefois, le déficit commercial s’est accéléré à 127,04 MMDH, soit un accroissement de 18,4%, en raison d’une augmentation des importations (+12,7% à 295,9 MMDH) plus importante que celle des exportations, indique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Ainsi, le taux de couverture a perdu 2 points pour s’établir à 57,1%.

Dans le détail, les ventes internationales de l’automobile ont atteint plus de 58,28 MMDH, en amélioration de 18,6% par rapport à la même période un an auparavant. Cette performance est le résultat de l’accroissement des ventes des segments « Construction » (+33,5% à 23,88 MMDH) et « Câblage » (+16,1% à 22,09 MMDH).

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Concernant l’aéronautique, le secteur a amélioré ses exportations de 15,9% à 11,03 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments de l' »Assemblage » (+20,7%) et de « Electrical Wiring Interconnection System » – EWIS (+6,9%).

À l’inverse, les exportations des secteurs « Textile et cuir », « Électronique et électricité », et « Phosphates et dérivés » ont diminué respectivement de 6,7%, 3,5% et 1,5%. Contrairement à la tendance précédente, le secteur « Agriculture et agro-alimentaire » a enregistré une légère hausse de 0,8%.

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Parallèlement, l’Office des changes fait état d’un accroissement de l’excédent de la balance des services de 16,4% à 54,91 MMDH, suite à l’augmentation conjointe des importations (+11,4% à 51,18 MMDH) et des exportations (+13,9% à 106,09 MMDH).

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