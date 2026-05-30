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L’aéroport Marrakech-Menara confirme sa dynamique de croissance

by Challenge
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L’aéroport international Marrakech-Menara a enregistré un trafic de 1 016 169 passagers à fin avril 2026, soit une progression de 8,42 % par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Au cumul des quatre premiers mois de l’année, la plateforme a accueilli 3 803 669 voyageurs, contre 3 432 643 sur la même période en 2025, ce qui représente une hausse de 10,81 %.  La répartition du trafic montre une nette domination des vols internationaux, avec 961 408 passagers, en hausse de 7,81 % par rapport à 2025.

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Le trafic national a également progressé, atteignant 54 761 voyageurs, soit une augmentation de 20,30 %. Concernant les principales lignes internationales au mois d’avril, la liaison Marrakech-Paris Orly arrive en tête avec 78 229 passagers. Elle est suivie par Casablanca Mohammed V-Paris Orly (73 481), Marrakech-Paris CDG (60 667), Casablanca Mohammed V-Paris CDG (52 158) et Marrakech-Londres Gatwick (48 233).

Une performance qui confirme le dynamisme de la plateforme aéroportuaire de Marrakech-Menara, l’une des principales portes d’entrée touristiques du Royaume.

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