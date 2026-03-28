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Royal Air Maroc inaugure une nouvelle liaison Bruxelles-Tétouan

by Challenge
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Royal Air Maroc (RAM) a lancé, vendredi, une nouvelle ligne directe reliant Bruxelles à Tétouan. Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et la Belgique.

Le vol inaugural, opéré deux fois par semaine (lundi et vendredi), a décollé de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem à destination de Tétouan-Sania R’mel. L’ouverture de cette desserte vise à améliorer l’accessibilité du nord du Royaume et à soutenir son attractivité touristique et économique. Une réception a d’ailleurs été organisée à Bruxelles pour marquer l’événement, en présence de représentants de la compagnie, de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohamed Ameur, ainsi que de responsables de Brussels Airport. La communauté marocaine établie en Belgique et plusieurs voyageurs belges ont également pris part à cette cérémonie.

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Selon l’ambassadeur, cette nouvelle liaison dépasse le simple cadre d’un trajet aérien : elle illustre le rapprochement entre les deux pays et facilite les déplacements des Marocains résidant en Belgique, dont une partie est originaire du nord du Maroc. Elle devrait aussi encourager le tourisme et les échanges économiques et culturels.

De son côté, le directeur régional de RAM pour le Benelux, Mohamed Issam Mosseddaq, a souligné que cette ligne complète le réseau existant au départ de Bruxelles vers Casablanca, Rabat, Marrakech, Nador et Tanger. Elle répond aux attentes des voyageurs du Benelux, qu’il s’agisse de la diaspora marocaine ou des touristes désireux de découvrir Tétouan et sa région.

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