Royal Air Maroc annonce des annulations de vols vers le Moyen-Orient
Aérien

Royal Air Maroc annonce des annulations de vols vers le Moyen-Orient

Royal Air Maroc (RAM) a indiqué ce samedi, via son compte X officiel, que plusieurs de ses vols ont été annulés en raison de la fermeture de certains espaces aériens dans la région du Moyen-Orient. La compagnie précise que d’autres liaisons pourraient également être concernées, tout en assurant agir dans le strict respect des normes de sûreté et de sécurité aériennes.

Les équipes de RAM indiquent suivre la situation en temps réel afin d’informer les passagers le plus rapidement possible. La compagnie invite ses clients à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et à mettre à jour leurs coordonnées dans la rubrique «Gérer ma réservation» de son site internet, afin de recevoir toutes les notifications liées à leur voyage. Elle présente ses excuses pour les désagréments causés par ces circonstances indépendantes de sa volonté.

Lire aussi | Frappes en Iran : la communauté internationale appelle à la retenue

Ces perturbations interviennent dans un contexte régional marqué par une escalade des tensions. Les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran ont entraîné samedi une série d’annulations de vols vers le Moyen-Orient. De nombreuses compagnies aériennes en Europe, en Asie et en Afrique ont été contraintes de suspendre leurs liaisons vers les principales capitales de la région, accentuant l’impact sur le trafic aérien international.

