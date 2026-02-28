Alertes
Automobile

Marrakech accueille l'arrivée du 4L Trophy 2026 [Vidéo]
Automobile

Marrakech accueille l’arrivée du 4L Trophy 2026 [Vidéo]

written by David Jérémie

Ce samedi 28 février, Marrakech accueille les centaines d’équipages du 4L Trophy 2026, après une traversée éprouvante du désert marocain. Dans la cité ocre, l’émotion est palpable : les étudiants célèbrent la fin d’un raid où se mêlent défi sportif, entraide et engagement humanitaire.

La 29ᵉ édition du 4L Trophy a pris son départ à Biarritz le 18 février dernier, avant de traverser l’Espagne puis le Maroc pour rejoindre Marrakech, où se tient l’arrivée de l’épreuve. Symbole de robustesse et de simplicité, la mythique Renault 4L reste au cœur de l’aventure. «On ne pensait pas qu’elle tiendrait jusqu’au bout, mais elle nous a prouvé qu’avec un peu de mécanique et beaucoup de solidarité, tout est possible», a raconté Léa, une jeune étudiante en ingénierie.

Il faut dire qu’avec ses paysages grandioses et ses pistes exigeantes, le Maroc offre un terrain d’aventure incomparable. Mais il est aussi au centre de la mission solidaire : en effet, grâce au 4L Trophy, des fournitures scolaires et du matériel sont acheminés vers les enfants défavorisés. «Voir les sourires des enfants quand on leur remet les cahiers et les stylos, c’est le plus beau des cadeaux», confie Yassine, étudiant en commerce venu de Lyon.

À Marrakech, l’arrivée est vécue comme une récompense collective. Les équipages partagent anecdotes de bivouac, galères mécaniques et moments de fraternité. «Ce n’est pas seulement un rallye, c’est une école de vie», résume ce participant. Toujours est-il que le 4L Trophy 2026 a confirmé une fois encore qu’il est bien plus qu’une course : une expérience sportive et solidaire, rassemblant des jeunes participants et se déroulant dans le cadre unique du désert marocain.

