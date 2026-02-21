Alertes
Automobile

Mobilité durable et assurance : Stellantis Maroc s'allie à AXA Assurance Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie
Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc et Gilles Fromageot, Directeur général d’AXA Assurance Maroc.

Stellantis Maroc et AXA Assurance Maroc ont signé récemment un partenariat stratégique pour accompagner le développement de la micromobilité au Maroc.

Cette convention prévoit une couverture d’assurance complète pour les acquéreurs du Fiat TRIS, premier tricycle 100 % électrique produit localement à l’usine Stellantis de Kénitra. Cette initiative entend associer innovation technologique, sécurité routière et inclusion sociale. Deux formules sont proposées : le Package Gold, qui inclut une protection légale contre les dommages causés à des tiers, une prise en charge en cas de perte totale du véhicule (vol ou incendie), ainsi qu’une couverture financière du capital restant dû. À cela s’ajoutent des garanties exclusives, telles que la prise en charge des frais d’hospitalisation, des indemnités journalières en cas d’immobilisation et un soutien aux familles en cas de décès. En complément, une offre Premium reprend l’ensemble des garanties du «Pack Gold» et ajoute des services renforcés, notamment la couverture des dommages en cas de collision avec un tiers identifié et une assistance inédite. Cette formule s’adresse aux utilisateurs souhaitant un niveau de protection supérieur.

Lire aussi | Stellantis Maroc pose ses fondations en 2025 [Vidéo]

«Cette convention illustre notre conviction que la mobilité de demain doit être non seulement propre et accessible, mais aussi sécurisée et socialement inclusive», a déclaré Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc. De son côté, Gilles Fromageot, Directeur Général d’AXA Assurance Maroc, a souligné : «AXA Assurance Maroc est fière d’accompagner Stellantis Maroc et les acquéreurs du FIAT TRIS dans cette démarche pionnière. Ensemble, nous mettons l’assurance au service d’une micromobilité plus sûre, plus proche et plus inclusive». Avec cette alliance, Stellantis et AXA entendent réaffirmer leur engagement à rendre la micromobilité durable, accessible et socialement inclusive, tout en renforçant la confiance entre constructeurs, assureurs et conducteurs.

