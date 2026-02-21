Khénifra : le comité provincial entérine 48 initiatives de développement

Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Khénifra a approuvé, lors de sa première réunion au titre de l’année 2026 tenue récemment, 48 projets pour une enveloppe budgétaire globale de plus de 32 millions de dirhams (MDH), et ce, dans le cadre de la déclinaison du plan d’action de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Sous la présidence du gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Adil Ihourane, le comité provincial de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a validé plusieurs projets inscrits dans le cadre de ses quatre programmes. Au titre du premier programme, consacré au rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les territoires sous-équipés, 19 projets ont été approuvés pour un montant global de près de 13,61 MDH. Ils concernent principalement l’approvisionnement en eau potable par l’équipement de puits, l’aménagement de routes et pistes pour désenclaver les zones rurales et faciliter l’accès aux établissements scolaires, ainsi que le raccordement des centres de protection sociale au réseau électrique.

Le deuxième programme, dédié à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, a vu l’adoption de projets totalisant environ 5,47 MDH. Ces initiatives visent à améliorer la qualité des services fournis par les centres sociaux, à travers leur équipement, le soutien à leur gestion et l’acquisition de moyens de transport pour les bénéficiaires.

Dans le cadre du troisième programme, relatif à l’amélioration du revenu et à l’inclusion économique des jeunes, des projets d’une valeur de 6,30 MDH ont été validés. Ils portent sur le soutien aux coopératives opérant dans des secteurs porteurs, le financement d’idées innovantes et le lancement d’un programme d’insertion professionnelle par le sport, destiné aux jeunes âgés de 18 à 45 ans en situation de NEET (ni emploi, ni enseignement, ni formation).

Le quatrième programme, axé sur l’impulsion du capital humain des générations montantes, bénéficie d’une enveloppe de 3,35 MDH pour sept projets liés à la santé de la mère et de l’enfant. Par ailleurs, 11 projets ont été approuvés dans le domaine du soutien scolaire, pour un budget de 4,83 MDH, afin de réduire les obstacles à l’accès à l’éducation en milieu rural.

Le gouverneur de Khénifra a rappelé que cette réunion s’inscrit dans la continuité des efforts de mise en œuvre des projets de l’INDH, visant la promotion du capital humain. Il a mis en avant les réalisations enregistrées dans la province en matière de soutien aux populations vulnérables, d’amélioration de l’accès aux services de base et d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il a également appelé à maintenir la mobilisation des acteurs locaux. Cette rencontre confirme la dynamique de l’INDH dans la province, réaffirmant son rôle national dans la réduction des disparités sociales et territoriales à travers une approche participative et axée sur la bonne gouvernance.