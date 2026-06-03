ONDA: départ de Rabat-Salé des Lions de l’Atlas vers JFK

L’Office national des aéroports (ONDA), partenaire institutionnel de référence de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a organisé, mercredi 3 juin à l’aéroport de Rabat-Salé, une cérémonie à l’occasion du départ de l’équipe nationale vers les États-Unis, où les Lions de l’Atlas représenteront le Royaume lors de la Coupe du Monde.

Avant leur embarquement à bord d’un vol spécial de la Royal Air Maroc reliant Rabat à New York-JFK, les joueurs, le staff technique et l’ensemble de la délégation nationale ont été salués par une haie d’honneur composée des femmes et des hommes de l’ONDA: le personnel d’accueil, les agents de facilitation, les techniciens aérogares, les ingénieurs infrastructures, les pompiers d’aérodrome et les cadres.

L’ensemble des équipes de l’ONDA sont mobilisés auprès de la Fédération Royale Marocaine de football pour assurer dans les meilleures conditions, le voyage des équipes et des fans marocains durant cette Coupe du monde 2026.

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Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique liant l’ONDA à la FRMF. Signée en mars 2026, cette convention consacre l’ONDA comme l’un des partenaires institutionnels de référence de la Fédération pour l’accompagnement de la mobilité des équipes nationales et des grandes compétitions sportives.

Elle vise à améliorer les conditions d’accueil et de déplacement des sélections marocaines, à renforcer les dispositifs logistiques dédiés aux délégations sportives et à soutenir le rayonnement international du Maroc comme grande nation de sport.

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À quelques années des grandes échéances sportives que s’apprête à accueillir le Royaume, l’ONDA réaffirme ainsi son engagement aux côtés des institutions nationales pour contribuer au rayonnement du Maroc et à la réussite de ses ambitions.

«Aujourd’hui, depuis Rabat, avec nos Lions de l’Atlas, ce sont les espoirs, les rêves et les aspirations de millions de Marocains qui ont embarqué à destination des États-Unis. Airports of Morrocco adresse aux Lions de l’Atlas, ses vœux de réussite les plus sincères pour le Mondial 2026. Let’s take off !», souligne l’Office dans un communiqué.