Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Fintech Day: Visa réunit l’écosystème financier marocain
ONDA: départ de Rabat-Salé des Lions de l’Atlas vers JFK
Tourisme d’affaires: les conclusions du baromètre Cvent de la région MENA…
M. Akhannouch représente SM le Roi à la cérémonie d’hommage national à Edgar Morin
Marché boursier: le MASI gagne 1,57% en mai
Facture papier: le compte à rebours est lancé
GWM dévoile ses ambitions au Salon Auto China 2026 
Benbrahim dresse le bilan du programme de l’aide au logement
Comment le Maroc a construit la première industrie du continent
Maroc: les Européens mobilisent 3,7 MMDH pour le PNE
Home MagazineSportONDA: départ de Rabat-Salé des Lions de l’Atlas vers JFK
Sport

ONDA: départ de Rabat-Salé des Lions de l’Atlas vers JFK

by Challenge
written by Challenge
Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi

L’Office national des aéroports (ONDA), partenaire institutionnel de référence de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), a organisé, mercredi 3 juin à l’aéroport de Rabat-Salé, une cérémonie à l’occasion du départ de l’équipe nationale vers les États-Unis, où les Lions de l’Atlas représenteront le Royaume lors de la Coupe du Monde.

Avant leur embarquement à bord d’un vol spécial de la Royal Air Maroc reliant Rabat à New York-JFK, les joueurs, le staff technique et l’ensemble de la délégation nationale ont été salués par une haie d’honneur composée des femmes et des hommes de l’ONDA: le personnel d’accueil, les agents de facilitation, les techniciens aérogares, les ingénieurs infrastructures, les pompiers d’aérodrome et les cadres.

L’ensemble des équipes de l’ONDA sont mobilisés auprès de la Fédération Royale Marocaine de football pour assurer dans les meilleures conditions, le voyage des équipes et des fans marocains durant cette Coupe du monde 2026.

Lire aussi | Mondial-2026: Ouahbi dévoile la liste des Lions de l’Atlas

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique liant l’ONDA à la FRMF. Signée en mars 2026, cette convention consacre l’ONDA comme l’un des partenaires institutionnels de référence de la Fédération pour l’accompagnement de la mobilité des équipes nationales et des grandes compétitions sportives.

Elle vise à améliorer les conditions d’accueil et de déplacement des sélections marocaines, à renforcer les dispositifs logistiques dédiés aux délégations sportives et à soutenir le rayonnement international du Maroc comme grande nation de sport.

Lire aussi | Mondial 2026: le Maroc choisit New Jersey comme camp de base

À quelques années des grandes échéances sportives que s’apprête à accueillir le Royaume, l’ONDA réaffirme ainsi son engagement aux côtés des institutions nationales pour contribuer au rayonnement du Maroc et à la réussite de ses ambitions.

«Aujourd’hui, depuis Rabat, avec nos Lions de l’Atlas, ce sont les espoirs, les rêves et les aspirations de millions de Marocains qui ont embarqué à destination des États-Unis. Airports of Morrocco adresse aux Lions de l’Atlas, ses vœux de réussite les plus sincères pour le Mondial 2026. Let’s take off !», souligne l’Office dans un communiqué.

Vous aimerez aussi

Mondial-2026: Ouahbi dévoile la liste des Lions de l’Atlas

Mondial-2026: Royal Air Maroc se mobilise pour transporter les supporters des Lions de...

Golf: Dislog Group sponsor du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla...

Mondial 2026: Maroc-Brésil se jouera sur une pelouse spéciale

Mondial 2026: le Maroc choisit New Jersey comme camp de base

Ait Menna démissionne, le WAC fait un saut dans l’inconnu