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Mondial 2026: le Maroc se prépare au choc contre la France [Vidéo]

by Challenge
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Dans une ambiance détendue, au Revolution Training Center à Boston, les Lions de l’Atlas ont effectué, lundi, leur première séance d’entraînement en vue du quart de finale du Mondial 2026 face à la France, prévu jeudi au stade de la capitale du Massachusetts, aux Etats-Unis.

Après leur large succès contre le Canada (3-0) en huitième de finale, les hommes de Mohamed Ouahbi ont entamé la préparation spécifique de ce choc face aux Bleus. Le programme prévoit plusieurs séances axées sur les ajustements tactiques, la récupération et le travail technique afin d’aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions.

La séance de lundi s’est déroulée en deux groupes. Un premier, composé des joueurs qui n’étaient pas titulaires contre le Canada, a travaillé sur le terrain sous la conduite du sélectionneur national, tandis que le second a effectué une séance en salle, conformément au programme établi par les staffs technique, médical et de préparation physique.

Porté par une défense solide et un collectif discipliné, le Maroc aborde le choc contre les Tricolores avec l’ambition de poursuivre son parcours historique dans la compétition. Les Lions de l’Atlas tenteront de décrocher une place en demi-finales face à une sélection française qui s’est qualifiée après sa victoire (1-0) contre le Paraguay.

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