Mondial 2026: le Maroc retrouve les Pays-Bas là où tout a commencé

Dans la tête d’affiche des 16e de finale du Mondial 2026, les Lions de l’Atlas, menés par le capitaine Achraf Hakimi, chercheront à confirmer leur statut parmi les meilleures nations du football mondial, en affrontant les Pays-Bas lundi à Monterrey, au Mexique. Le pays où ils ont connu leurs premières gloires en Coupe du Monde, quand ils sont devenus la première équipe africaine à se qualifier au deuxième tour. Peut-être, la terre aztèque leur portera chance une nouvelle fois.

Ce sera un remake, les deux équipes s’étant déjà rencontrées lors d’une Coupe du monde. Aux Etats-Unis, en 1994, les Néerlandais s’étaient imposés (2-1) en phase de groupes. Mais les Lions de l’Atlas ne sont plus les mêmes. Depuis le Mondial 2022 au Qatar, ils ont atteint une nouvelle dimension et jouent désormais dans la cour des grands.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi, pilier de la formation à l’école de Rabat, qui a mené les moins de 20 ans au titre de champion du monde l’année dernière, peut s’appuyer sur des joueurs de très haut niveau comme Achraf Hakimi, double champion d’Europe en titre avec le PSG, ou encore Brahim Diaz, qui évolue au Real Madrid.

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Et il possède en Ismael Saibari, triple buteur lors de la phase de groupes, la révélation du tournoi. Ironie de l’histoire, Saibari a remporté le championnat des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Mieux, il a été élu meilleur joueur de la saison.

« Comme je l’ai dit avant la Coupe du monde, le Maroc est entré dans une nouvelle phase: celle de la confiance en soi », a assuré Ouahbi après la victoire contre Haïti (4-2). « Nous entrons dans une étape où nous devons croire en la possibilité de remporter le titre et en faire notre objectif. »

Les Pays-Bas, comme à chaque Coupe du monde, nourrissent l’ambition de jouer les premiers rôles, après avoir échoué trois fois en finales (1974, 1978 et 2010). Quart-de-finalistes en 2022, les «Oranje», comme on les surnomme, sont sortis premiers de leur groupe devant le Japon et la Suède, avec une attaque performante – en témoignent leur dix buts inscrits. Le tout sans le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Memphis Depay, cantonné à un rôle de remplaçant par Ronald Koeman depuis le début du tournoi.

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Mais le sélectionneur a trouvé sa nouvelle pépite en Brian Brobbey. L’attaquant de Sunderland a réalisé un doublé lors du carton contre la Suède (5-1) et marqué l’un des trois buts contre la Tunisie (3-1). « Les gros matches arrivent », a salué le défenseur Jan Paul van Hecke, auteur du troisième but contre la Tunisie. « C’est ça que toutes les équipes veulent jouer en Coupe du monde, la nôtre est préparée pour cette rencontre » contre le Maroc, a-t-il dit.

« Je ne pense pas que le Maroc jouera comme la Tunisie, à onze derrière, il faudra maîtriser le ballon et ne pas faire d’erreurs », a ajouté le joueur de 26 ans, qui vient d’être transféré de Brighton à Tottenham pour près de 60 millions d’euros.

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Le match aura aussi des allures de derby aux Pays-Bas, où vit une importante communauté marocaine et où sont nés plusieurs internationaux qui retrouveront d’anciens coéquipiers.

Le latéral gauche Noussair Mazraoui, né à Leiderdrop, a ainsi longtemps évolué avec Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch à l’Ajax Amsterdam. Hakimi – qui avait déjà affronté son capitaine du PSG, le Brésilien Marquinhos, lors du match d’ouverture, a lui côtoyé Donyell Malen au Borussia Dortmund.

Challenge (Avec AFP)