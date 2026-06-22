Trophée Hassan II de Tbourida: SAR le Prince Moulay Rachid préside la finale remportée par les cavaliers de Settat

Dans une finale de haute facture, présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, la Sorba du Moqaddem Mohamed-Amine Telhouni (provine de Settat) a remporté, dimanche 21 juin, la 25ème édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels (Tbourida), comptant pour le championnat du Maroc seniors, tenu au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam à Rabat du 15 au 21 juin.

En présence de Charif Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE),la Sorba du Moqaddem Telhouni a devancé celle du Moqaddem Abdelhadi El Haloua (Province de Skhirat-Témara) et celle du Moqaddem El Mehdi Anajjar (Province de Marrakech).

Chez les juniors, le titre a été décroché par la Sorba de Zouraizae Badr (Province de Médiouna), suivie de la Sorba de la Région de Marrakech-Safi menée par le Moqaddem El Khadi Badr Eddine (Province de Youssoufia), tandis que la troisième place a été décrochée par la Sorba d’El Gazoumi Houssam (Province de Guelmim).

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A cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a posé pour des photos-souvenir avec les cavaliers vainqueurs de cette édition dans les catégories « juniors » et « seniors ».

Lors de cette manifestation équestre, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, in total de 18 Sorbas ont disputé, quatre jours durant, le premier tour de cette compétition (seniors), organisée par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), dont dix se sont qualifiées pour les phases finales. Chez les juniors (12-16 ans), six Sorbas ont pris part à cette compétition, dont cinq se sont hissées en phase finale.

Les Sorbas sont notées selon des critères fixés par les juges de la FRMSE, et qui prennent en compte l’unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, la tenue traditionnelle et la selle. Les cavaliers sont, également, notés sur le degré de coordination et de communication, la maîtrise du cheval, ainsi que l’allure générale du cavalier et de son cheval.

Inscrite depuis 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, la Tbourida demeure l’une des expressions les plus emblématiques du patrimoine marocain. Cette édition anniversaire du Trophée Hassan II met une nouvelle fois à l’honneur l’excellence des arts équestres traditionnels et l’engagement des sorbas venues de l’ensemble des régions du Royaume.