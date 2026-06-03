Fintech Day: Visa réunit l’écosystème financier marocain

Visa, le leader mondial des paiements numériques, a accueilli, mardi 2 juin, la troisième édition du «Visa Fintech Day » à la Tour Mohammed VI de Rabat. Co-organisée pour la première fois avec le Morocco Fintech Center, et en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) et Technopark, cette édition a réuni les principaux acteurs de l’écosystème financier marocain (autorités publiques, régulateurs, institutions financières, fintechs, investisseurs et partenaires technologiques) afin de nourrir le dialogue et la collaboration autour des paiements numériques, de l’innovation financière et de l’inclusion financière.

Fort du succès de ses deux premières éditions, cette troisième édition marque un jalon stratégique dans l’évolution de la plateforme, mettant l’accent sur le rôle transformateur de l’intelligence artificielle dans la construction d’un commerce plus sûr, plus inclusif et durable.

L’événement a notamment été marqué par le discours d’ouverture d’Amal Fellah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, sur le thème «L’IA au service d’une transformation numérique inclusive au Maroc».

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Les discussions ont également porté sur des échanges de haut niveau entre Sami Romdhane, Country Manager – Visa Maroc et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, explorant la manière dont la numérisation, l’intelligence artificielle et les paiements numériques transforment le tissu économique marocain pour soutenir les petites et moyennes entreprises.

L’un des moments phares de cette édition a été le lancement officiel d’un livre blanc de référence sur l’écosystème fintech marocain, co-rédigé par Visa et le Morocco Fintech Center, en partenariat avec les principales parties prenantes institutionnelles. Ce livre blanc constitue un outil de référence stratégique à l’intention des professionnels, des investisseurs et des décideurs publics pour accélérer l’innovation financière à grande échelle.

Parmi ses recommandations stratégiques : l’adoption d’environnements de test réglementaires (sandboxes), la standardisation des intégrations technologiques, le renforcement des mécanismes de financement en phase d’amorçage, et l’utilisation de l’IA et de l’analyse de données pour favoriser une inclusion financière plus large dans l’économie réelle.

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Visa a également mis en lumière la dynamique croissante du Visa Africa Fintech Accelerator, pilier central de son engagement à investir 1 milliard de dollars en Afrique d’ici 2027. Le programme intensif de 12 semaines s’est déployé sur six cohortes, accompagnant 104 fintechs africaines dont la valorisation combinée dépasse 1,4 milliard de dollars.

Dix startups marocaines y ont participé à ce jour, bénéficiant d’un accès au mentorat, à l’infrastructure technologique mondiale de Visa et à des opportunités d’investissement. Deux entreprises marocaines de la dernière cohorte, s’appuyant toutes deux sur l’IA et des modèles de données innovants pour résoudre des défis financiers structurels, ont été présentées en exclusivité lors de cette édition.

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«L’écosystème marocain est devenu remarquablement plus structuré et mature. Les startups et innovateurs que nous observons aujourd’hui adoptent une logique de collaboration et de co-construction aux côtés des banques et des régulateurs établis », a déclaré Sami Romdhane.

Et de souligner: «À travers des initiatives telles que notre Visa Fintech Day et le livre blanc avec le MFC, Visa est profondément engagée à fournir le socle technologique — porté par l’intelligence artificielle et notre envergure mondiale — qui accélérera l’innovation financière, garantira une sécurité absolue et favorisera une véritable inclusion financière pour tous les Marocains. Nous ne construisons pas seulement de la technologie ; nous construisons des ponts».