Maroc: les Européens mobilisent 3,7 MMDH pour le PNE

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau, l’Union européenne (UE), l’Allemagne, l’Italie et la France, cheffe de file de ce co-financement, ont lancé conjointement, mardi 2 juin à Rabat, un programme de 3,7 milliards de dirhams (MMDH, 348 millions d’euros) d’appui au Plan National de l’Eau (PNE) au Maroc, sous forme de subventions et de prêts concessionnels.

Ce programme consiste en une enveloppe de de 514,4 millions de dirhams (48 millions d’euros) de subventions de l’UE, complétée par trois prêts concessionnels d’un montant total d’environ 3.2 milliard de dirhams (300 millions d’euros), mobilisés dans le cadre du network JEFIC par trois institutions financières européennes, à savoir la KfW (banque allemande de développement), la CDP italienne (Cassa Depositi e Prestiti) et l’Agence française de développement (AFD).

Selon un communiqué, cet appui vise à accompagner le Maroc dans la mise en œuvre d’un cadre de politiques publiques de l’eau, articulé autour de quatre priorités: améliorer la connaissance des ressources hydriques face aux effets du changement climatique, renforcer la gestion des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses et inondations, préserver les eaux souterraines et consolider les capacités des institutions en charge du secteur. Un volet d’assistance technique complète la mise en œuvre de ces priorités et favorise le partage d’expertise entre partenaires européens et marocains.

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Le Maroc, comme l’ensemble de la région méditerranéenne, fait face à une pression croissante sur ses ressources en eau, accentuée par les effets du changement climatique. Face à des épisodes de sécheresse répétés entre 2017 et 2025 ainsi qu’une demande en eau croissante, le Maroc a engagé une politique ambitieuse de gestion durable de ses ressources hydriques. Ce programme vient ainsi renforcer les efforts engagés par le Maroc à travers son Plan national de l’eau et le Programme national d’alimentation en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027.

Aussi, l’appui européen s’inscrit pleinement dans le Partenariat Vert Maroc-UE, signé en octobre 2022, et le Pacte pour la Méditerranée, adopté en novembre 2025, qui font de la résilience climatique et de la gestion des ressources en eau des priorités communes. Aux côtés des autorités marocaines et en soutien au Plan national de l’eau, l’Union européenne et trois de ses États membres confirment leur capacité à traduire des engagements politiques en actions concrètes, au bénéfice des populations et des territoires les plus vulnérables.

Intervenant lors de cette cérémonie de lancement, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a rappelé que, pour le Maroc, l’eau est un héritage qu’il y a lieu de préserver pour les générations futures et un enjeu de souveraineté porté au plus haut niveau par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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Pour sa part, Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’UE au Maroc, a déclaré: «Ce programme illustre l’engagement de l’Union européenne à soutenir le Maroc, et la région méditerranéenne, dans la gestion durable des ressources en eau (…) Grâce à l’approche « Équipe Europe », nous combinons nos forces pour apporter des solutions concrètes et durables, au bénéfice des citoyens».

Robert Dolger, ambassadeur d’Allemagne s’est réjoui du lancement «de ce bel exemple de la coopération euro-méditerranéenne sur des enjeux communs stratégiques pour l’avenir de nos sociétés», tandis que Pasquale Salzano, ambassadeur d’Italie a exprimé, quant à lui, la fierté de son pays «de contribuer à ce programme ambitieux qui s’inscrit dans le cadre des initiatives du Piano Mattei dans un secteur prioritaire pour ce plan, celui de l’eau».

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Enfin, Philippe Lalliot, nouvel ambassadeur de France, a expliqué que «l’Agence française de développement, en tant que cheffe de file, mettra tout en œuvre pour garantir le succès de ce programme, qui place l’égalité femmes-hommes et la résilience climatique au cœur de la gestion de l’eau au Maroc».