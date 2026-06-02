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Automobile

Jeep Maroc dévoile l’Avenger Black Edition

by David Jérémie
written by David Jérémie

Jeep Maroc a présenté une nouvelle déclinaison de son SUV compact Avenger, désormais disponible en finition Black Edition. Cette série spéciale se distingue par une identité visuelle marquée, pensée pour séduire les automobilistes en quête de distinction et d’affirmation de style, selon l’importateur de la marque.

De l’extérieur, cette «Black Edition» adopte une finition extérieure «full black», enrichie de détails noir brillant, de badges assombris et d’inserts spécifiques. Les jantes de 17 pouces, elles aussi noires, renforcent l’allure athlétique et la posture robuste du véhicule. À l’intérieur, l’ambiance se veut sombre et sophistiquée. Les garnitures et finitions en teintes foncées créent un univers plutôt élégant et sportif ; de quoi renforcer la qualité perçue et le caractère exclusif de cette édition

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Sous le capot, la Jeep Avenger Black Edition est équipée d’un MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), un bloc 1,2 litre Turbo d’une puissance cumulée de 100 chevaux. Toujours selon l’importateur, cette technologie hybride légère favorise une conduite fluide et efficiente, adaptée aux usages urbains et périurbains. Par ailleurs, elle illustre la volonté de la marque de proposer des solutions de mobilité modernes, conciliant plaisir de conduite et maîtrise de la consommation.

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