Sécurité hydrique : la SRM Casablanca-Settat met en avant ses actions

Les stratégies déployées par la Société Régionale Multiservices (SRM) de Casablanca-Settat en matière de sécurité hydrique ont été présentées vendredi à Casablanca, à l’occasion du 2ème symposium international sur la gouvernance intégrée de l’eau.

Organisée sous le thème «Sécurité hydrique et gestion durable face aux changements», cette rencontre a permis de mettre en lumière l’expérience de la SRM en matière de gestion des ressources hydriques, ainsi que le partage de bonnes pratiques, notamment dans la lutte contre les pertes d’eau au sein du réseau de distribution.

S’exprimant à cette occasion, Fayçal Taghlabi, chef du département Performance Réseau Eau à la SRM-Casablanca-Settat, a indiqué que le volume annuel d’eau produite et distribuée par la société régionale s’élève à environ 348 millions de mètres cubes, pour une consommation annuelle de 250 millions de mètres cubes dans la région de Casablanca-Settat.

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Il a précisé que près de 80 % de ces eaux proviennent de ressources conventionnelles, contre 20 % issues principalement du dessalement. M. Taghlabi a par ailleurs assuré que la SRM Casablanca-Settat poursuit les chantiers engagés pour améliorer le rendement du réseau, en luttant contre les pertes et en renforçant le contrôle et le suivi, dans l’objectif d’économiser l’eau et d’atténuer les effets du stress hydrique.

De son côté, Mohcine Moursli, chef du service d’exploitation d’eau potable et responsable du suivi du programme des stations monoblocs de déminéralisation des eaux saumâtres et de dessalement de l’eau de mer, a souligné la place désormais prépondérante des ressources hydriques non conventionnelles dans la stratégie régionale.

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Il a indiqué que la SRM-Casablanca-Settat travaille actuellement sur la réalisation de 27 stations monoblocs, dont 21 sont déjà opérationnelles. Ces installations produisent à ce jour plus de 2,8 millions de mètres cubes d’eau potable, l’objectif étant d’atteindre une production annuelle de 8 millions de mètres cubes. Toujours est-il que ce projet a mobilisé une enveloppe budgétaire de l’ordre de 400 millions de DH, allouée conjointement par le ministère de l’Intérieur et le Conseil de la région de Casablanca-Settat.