Le CRI Béni Mellal-Khénifra lance l’Observatoire de l’économie régionale

Le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra a organisé, jeudi 2 juillet 2026, la cérémonie officielle de lancement de l’Observatoire de l’économie régionale, en présence de représentants des institutions publiques, du monde universitaire, des organisations professionnelles et des principaux partenaires régionaux.

Conçu par le CRI Béni Mellal-Khénifra et fruit d’un important travail de collecte, de consolidation et de structuration de l’information impliquant l’ensemble des acteurs régionaux, l’Observatoire intègre, actuellement, plus de 30.000 lignes de données couvrant les principaux indicateurs démographiques, économiques, sociaux et sectoriels de la région Béni Mellal-Khénifra, offrant ainsi une base d’information riche, fiable, régulièrement actualisée et facilement exploitable, indique un communiqué du CRI.

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À cette occasion, Adil Azmi, Directeur Général du Centre Régional d’Investissement Béni Mellal-Khénifra, a souligné que « cet outil s’inscrit pleinement dans la mission du CRI de promouvoir l’intelligence territoriale et de renforcer l’attractivité de la région. Il a également remercié l’ensemble des institutions partenaires productrices de données, pour leur engagement afin de faire de cet observatoire un outil permettant de valoriser le capital informationnel dont dispose la Région, et le mettre au service des investisseurs et des acteurs régionaux pour orienter la prise de décision ».

La cérémonie a également été marquée par une démonstration des fonctionnalités de la plateforme, mettant en évidence les possibilités offertes en matière de consultation des indicateurs territoriaux, de comparaison entre provinces et d’analyse sectorielle.

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Les échanges se sont poursuivis à travers un panel consacré au thème : « La donnée territoriale au service du développement régional et de la promotion de l’investissement », réunissant des représentants de la Wilaya, du Conseil Régional, du Haut-Commissariat au Plan, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Béni Mellal – Khénifra et de l’Université Sultan Moulay Slimane. Les intervenants ont souligné l’importance du partage de la donnée, de la coopération interinstitutionnelle et de la gouvernance de l’information pour accompagner le développement des territoires.