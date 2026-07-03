La Marocaine Nadia Azalé nommée DG Air France pour le marché français

La Marocaine Nadia Azalé a été nommée DG Air France pour le marché français, dans le cadre d’un mouvement de mobilité interne qui touche directement l’état-major commercial de la compagnie, à partir du 1er août.

Jusqu’ici directrice générale pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest depuis Casablanca, elle remplace Henri Hourcade, DG France depuis cinq ans, qui s’envole pour Rome où il prendra les rênes de l’Italie et de la Méditerranée orientale.

Nadia Azalé a fait carrière au sein de la compagnie tricolore depuis plus de 20 ans. Après 5 ans à Milan, 3 ans à Paris, 2 ans à Casablanca, elle revient donc au siège francilien, au plus près des distributeurs français. « J’ai hâte de rencontrer les acteurs du marché à l’occasion du salon (IFTM Top Resa en septembre), pour poursuivre la relation de confiance construite avec les distributeurs », déclare-t-elle au site spécialisé L’Echo touristique.

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Le parcours de Nadia Azalé illustre une trajectoire faite de rigueur, d’ouverture et de passion pour l’aérien. Après un premier poste au sein du département exploitation du Hub de Roissy-Charles de Gaulle, elle multiplie les expériences au sein d’Air France-KLM : commercial, business intelligence, pricing, distribution. Autant de domaines qui lui permettent de bâtir une expertise solide en stratégie commerciale et en gestion des marchés.

Rapidement, son horizon s’élargit à l’international. Elle devient directrice commerciale en Afrique, puis directrice des ventes en Italie, avant de rejoindre le siège du groupe. En octobre 2024, elle franchit une nouvelle étape en prenant les rênes de la zone Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest, en tant que directrice générale, basée à Casablanca. Une responsabilité majeure, qui témoigne de la confiance placée en elle et de son ancrage dans un continent où Air France-KLM poursuit son expansion.