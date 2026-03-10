Portrait. Nadia Azale, Directrice Générale pour la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest d’Air France-KLM

De Rabat à Casablanca en passant par Paris et Rome, le parcours de Nadia Azale illustre une trajectoire faite de rigueur, d’ouverture et de passion pour l’aérien. Après un premier poste au sein du département exploitation du Hub de Roissy-Charles de Gaulle, elle multiplie les expériences au sein d’Air France-KLM : commercial, business intelligence, pricing, distribution. Autant de domaines qui lui permettent de bâtir une expertise solide en stratégie commerciale et en gestion des marchés.

Rapidement, son horizon s’élargit à l’international. Elle devient directrice commerciale en Afrique, puis directrice des ventes en Italie, avant de rejoindre le siège du groupe. En octobre 2024, elle franchit une nouvelle étape en prenant les rênes de la zone Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest, en tant que directrice générale, basée à Casablanca. Une responsabilité majeure, qui témoigne de la confiance placée en elle et de son ancrage dans un continent où Air France-KLM poursuit son expansion.

Au-delà de son parcours, Nadia Azale porte un regard lucide et optimiste sur la place des femmes marocaines dans la société. Elle souligne les avancées significatives des dernières décennies, portées par l’éducation, l’accès au marché du travail et des réformes majeures comme celle de la Moudawana en 2004. Aujourd’hui, les femmes participent activement à la vie politique et économique, certaines dirigeantes de grandes entreprises et institutions bancaires. Elle rappelle toutefois que, malgré ces progrès, les femmes continuent d’assumer un rôle central au sein de la cellule familiale et que des inégalités persistent.

Dans son quotidien de dirigeante, Nadia incarne cette évolution. Elle est convaincue que les femmes marocaines sont désormais des actrices incontournables du développement économique, tout en restant des piliers de la société.

Son actualité illustre parfaitement cette dynamique. En février 2026, elle inaugure à Dakar une nouvelle agence et de nouveaux locaux, renforçant l’ancrage historique d’Air France sur le continent africain. Au Maroc, elle annonce un programme ambitieux : jusqu’à cinq vols quotidiens vers Casablanca, quatre vols hebdomadaires vers Rabat et Marrakech, et jusqu’à huit vols par semaine vers Tanger en haute saison. À cela s’ajoutent des investissements majeurs dans l’expérience client : déploiement du Wi-Fi haut débit à bord, amélioration des cabines avant, nouveaux avions et sièges.

À travers son parcours et ses responsabilités, Nadia Azale incarne une génération de femmes marocaines qui, par leur talent et leur détermination, contribuent à redessiner le visage du leadership au Maroc et en Afrique.n