Inclusion numérique: mise en oeuvre du programme national de marrainage des jeunes femmes

Le Maroc poursuit la structuration de son écosystème numérique en misant sur l’inclusion et la valorisation des talents féminins. Dans cette dynamique, le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA), en partenariat avec le groupe technologique Capgemini, vient de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme national de marrainage dédié aux jeunes femmes souhaitant s’orienter vers les métiers du numérique.

Annoncée dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030, cette initiative est désormais entrée dans sa phase opérationnelle. Les premières immersions professionnelles ont officiellement démarré au mois de mars, marquant une concrétisation tangible de ce dispositif destiné à faciliter l’intégration des étudiantes dans l’écosystème technologique national. Pensé comme un levier structurant d’inclusion numérique, le programme réunit plusieurs étudiantes issues de différents pôles universitaires représentant diverses régions du Royaume.

Cette première promotion rassemble des jeunes talents provenant notamment de l’Université Abdelmalek Essaadi à Tanger, de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat relevant de l’Université Hassan Ier, de la FST Mohammedia de l’Université Hassan II, de la Faculté des Sciences Dhar El Mehraz de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès ainsi que de l’ENSA Khouribga. Pour les accompagner dans leur parcours, des cadres dirigeantes de Capgemini se sont engagées volontairement en tant que marraines, incarnant un modèle de transmission professionnelle et de leadership féminin.

La première concrétisation du programme se traduit par une intégration rapide des participantes dans l’entreprise. Plus de 80 % des filleules ont ainsi démarré un stage au sein de Capgemini dès le mois de mars, ouvrant la voie à une immersion directe dans les réalités du secteur technologique et à une meilleure compréhension des métiers du numérique. Pour Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, l’initiative répond à un enjeu stratégique pour l’avenir du pays.

« La compétitivité se construit avec l’ensemble des talents. Si nous voulons réussir notre transition numérique, nous devons intégrer pleinement les jeunes femmes aux filières technologiques et créer les conditions concrètes de leur insertion. Et c’est exactement le sens de cette initiative », souligne-t-elle.

De son côté, Badra Hamdaoua, directrice générale de Capgemini au Maroc, insiste sur la dimension structurante du programme pour le développement du leadership féminin. « Le leadership féminin se construit par la transmission et l’ouverture des opportunités. L’intégration rapide des filleules démontre que lorsque l’engagement institutionnel et celui des entreprises convergent, l’impact est immédiat », explique-t-elle.

Au-delà du simple principe de jumelage entre une marraine et une filleule, le programme repose sur un modèle d’accompagnement global. Mentorat individualisé, partage des réseaux professionnels, orientation des trajectoires de carrière ou encore ateliers collectifs constituent les piliers de ce dispositif. Des sessions dédiées aux soft skills, à l’intelligence artificielle, au leadership et à l’employabilité viennent ainsi compléter l’expérience afin de préparer les participantes aux exigences d’un secteur en constante évolution. Pour les bénéficiaires, l’expérience représente bien plus qu’un complément académique.

« Ce programme crée une relation professionnelle authentique. Il permet d’accompagner concrètement des trajectoires, de partager des repères et d’ouvrir des perspectives souvent perçues comme lointaines », témoigne l’une des marraines engagées. Une participante souligne pour sa part que « le marrainage change notre perception du monde professionnel, en nous offrant des conseils concrets et une meilleure compréhension des métiers du numérique ».

Cette initiative s’inscrit dans un ensemble plus large de mesures portées par le MTNRA visant à structurer un écosystème numérique inclusif au Maroc. Programmes de formation, dispositifs d’accompagnement des talents et initiatives favorisant le rapprochement entre la recherche académique et les besoins du marché sont progressivement déployés afin de renforcer le capital humain technologique du Royaume.

La mise en lumière de cette nouvelle phase du programme a d’ailleurs été organisée lors d’un événement institutionnel tenu le 4 mars à Rabat, en amont de la Journée internationale des droits des femmes. La rencontre a réuni représentants du ministère, dirigeants de Capgemini, présidents d’universités ainsi que les binômes marraines–filleules. L’occasion de partager les premiers retours d’expérience et de souligner la dimension territoriale de cette initiative, appelée à contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de talents.