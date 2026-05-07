Voyage: Attijariwafa bank s’allie à la plateforme Nuitée

Attijariwafa bank annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Nuitée, plateforme technologique de distribution de voyage, pour proposer à ses clients une offre de réservation directement intégrée à son application bancaire Attijari Mobile.

Ce partenariat représente pour Nuitée la première collaboration avec un groupe bancaire en Afrique, et une étape clé pour Attijariwafa bank dans sa stratégie visant à construire un écosystème de services autour du voyage, du lifestyle et de la mobilité.

Une expérience de réservation intégrée, simple et sécurisée

Depuis l’application mobile d’Attijariwafa bank, les clients pourront accéder à plus de 2,8 millions d’hébergements à travers le monde, consulter les disponibilités en temps réel, et bénéficier de conditions tarifaires exclusives spécialement négociées pour les clients d’Attijariwafa bank, avec des tarifs compétitifs. L’ensemble du parcours – de la recherche à la réservation – s’effectue sans quitter l’environnement digital de la Banque, avec un paiement sécurisé par débit de compte dans l’application.

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Ce partenariat combine deux expertises complémentaires : Attijariwafa bank apporte la relation client, la fiabilité de son infrastructure digitale et la confiance que lui accorde sa base de clientèle.

Nuitée, quant à elle, met à disposition une plateforme technologique de distribution de voyage alliant couverture mondiale d’hébergements, une API performante, une intégration en marque blanche ainsi que des technologies avancées de mapping et de pricing.

Vers un écosystème Travel, Lifestyle & Mobilité

Ce partenariat s’inscrit dans une vision structurée et résolument tournée vers l’avenir : celle d’un ensemble de services extra-bancaires accessibles directement depuis l’application Attijariwafa bank, organisé autour de trois piliers : le voyage, le lifestyle et la mobilité. L’offre d’hébergement constitue ainsi la première brique d’un écosystème appelé à s’enrichir progressivement.

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Dans un contexte où les usages digitaux évoluent rapidement, notamment dans le secteur du voyage, Attijariwafa bank entend renforcer son rôle de partenaire du quotidien en allant au-delà des services bancaires traditionnels. L’ambition est de proposer des solutions utiles, accessibles et créatrices de valeur pour l’ensemble de sa clientèle.