Le RNPG d’Attijariwafa bank dépasse les 10 MMDH en 2025

Challenge avec MAP
Mohamed El Kettani, PDG du Groupe Attijariwafa bank

Le résultat net part du groupe (RNPG) d’Attijariwafa bank s’est élevé à 10,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en croissance de 16,2% comparativement à une année auparavant, tandis que le résultat net consolidé a progressé de 14,4%, à 12,4 MMDH.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est amélioré, quant à lui, de 5,6% à 34,9 MMDH, à la faveur d’une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie au Maroc et dans le reste des pays de présence, indique un communiqué du groupe, au terme du Conseil d’administration, tenu le 23 février, sous la présidence de Mohamed El Kettani, pour arrêter les comptes au 31 décembre 2025.

Pour sa part, le résultat d’exploitation a augmenté de 10% à 18 MMDH, porté notamment par la baisse du coût du risque qui recule de 13% pour s’établir à 3,7 MMDH, soit 0,77% des encours clientèle à fin décembre 2025, contre 0,95% en 2024.

Lire aussi I Attijariwafa bank consacré Top Employer pour la quatrième année consécutive

S’agissant de la solidité financière, elle se renforce avec des fonds propres consolidés de 80,5 MMDH à fin 2025, en augmentation de 11%. Le « Return on Average Assets » – RoaA (Résultat net/ Bilan moyen) s’établit à 1,63% contre 1,49% en 2024 et le « Return on Average Tangible Equity » – RoaTE (RNPG/Moyenne fonds propres part du groupe tangibles) s’élève à 22,8% en 2025 contre 22,5% en 2024.

Le Conseil a, par ailleurs, décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, pour soumettre à son approbation les comptes, au 31 décembre 2025, et lui proposer la distribution d’un dividende de 22 dirhams par action.

