Equity Invest émet un emprunt obligataire de 200 MDH
Scanner

Equity Invest émet un emprunt obligataire de 200 MDH

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

On en sait un peu plus sur la transaction entre AfricInvest et Vantage Payment Systems (VPS), qui a fait l’objet d’une notification de contrôle conjoint au Conseil de la Concurrence. En effet, de sources proches du dossier, il ressort que c’est à travers le véhicule AFRICINVEST FINANCIAL INCLUSION VEHICLE (AFIV) que le groupe panafricain de gestion de fonds d’investissement a investi dans la reconfiguration du tour de table de l’établissement de paiement fondé et présidé par Ali Bettahi.

Quant au montant réellement investi par Africinvest (et qui n’a fait l’objet d’aucune notification officielle), il s’élève à 120 millions de dirhams qu’AFIV a injecté dans Equity Invest, la holding personnelle d’Ali Bettahi et maison mère de VPS, sous forme d’obligations émises exclusivement à la faveur du véhicule basé à l’Île Maurice.

L’argent levé par Equity Invest a servi à racheter les parts de Cross Switch, l’actionnaire suisse qui avait fait son entrée au capital de VPS quatre ans auparavant, mais également à financer le développement de ce spécialiste des solutions de paiement monétique.

Les détails du montage financier mis en place entre les deux partenaires qui se connaissent bien (AfricInvest a investi en 2025 plus de 100 millions de dirhams dans USG Technologies, une autre filiale d’Equity Invest) ne sont, pour l’instant, pas dévoilés mais AFIV devrait faire son entrée au capital de Vantage Payment Systems en 2027 ou au plus tard en 2028, en contrepartie du prêt obligataire consenti à sa maison-mère.

Rappelons, qu’AfricInvest est un acteur majeur du capital investissement en Afrique avec une vingtaine de fonds sous gestion. Au Maroc, ce groupe d’origine tunisienne opère depuis 25 ans à travers sa filiale Maroc Invest que préside Brahim El Jai.

Quant à Vantage Payment Systems, cet établissement agréé  par Bank Al Maghrib a connu une montée en puissance rapide, passant d’une plateforme de traitement monétique des transactions de e-commerce à un acteur marocain  reconnu des paiements électroniques au sens large, opérant sous les marques Payzone et Payexpress.

