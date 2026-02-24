Renault Maroc ouvre les commandes du nouveau Master 

Renault Maroc annonce la commercialisation du nouveau Master, un utilitaire qui évolue en profondeur pour répondre aux besoins des professionnels. Selon le staff local de la marque au losange, cette nouvelle génération du modèle propose des améliorations notables en matière de design, de confort et de fonctionnalités, tout en conservant les qualités de robustesse et de polyvalence qui ont fait sa réputation.

Doté d’un design entièrement revisité, le nouveau Master hérite d’une face avant plus expressive et plus dynamique. La calandre adopte désormais une forme plus verticalisée, tandis que la signature lumineuse en «C» (C-Shape), emblème de Renault, est proposée de série. La ligne de capot a été rehaussée, donnant davantage de présence au véhicule, et le pare-chocs ainsi que les ailes avant ont été renforcés, contribuant à une allure plus robuste et affirmée.

A bord, cet utilitaire adopte désormais les codes du véhicule particulier, avec des matériaux plus qualitatifs. La planche de bord a été entièrement repensée et intègre de vastes rangements, ouverts ou fermés. Le tableau de bord accueille désormais un écran numérique TFT de 3,5 pouces, et l’écran de navigation est totalement intégré au centre de la planche de bord, quel que soit le système multimédia choisi. L’ensemble confère au Renault Master une présentation plus moderne.

Le nouveau Renault Master se distingue par un volume utile généreux, compris entre 11 et 17 m³. Grâce à une conception optimisée, l’espace de chargement gagne en polyvalence et s’adapte à une grande diversité d’usages. À cette capacité, s’ajoute une charge utile pouvant atteindre 1 983 kg,

Coté mécanique, le nouveau Master sera disponible en deux motorisations diesel Blue dCi , en boîte manuelle, avec des puissances de 130 chevaux pour la traction et 150 chevaux pour la propulsion. Elles proposent, selon Renault, de forts gains en consommation (-1,5 l/100 km en moyenne), ainsi qu’en émissions de CO2 (-39 g/km), ce qui permet de rester sous les 200 g/km. Proposé au Maroc en quatre dimensions, le Master entend répondre à une large palette d’activités professionnelles. Comptez un tarif d’attaque de 279 000 DH (HT) pour repartir au volant de l’engin.