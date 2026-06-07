Le Kia Seltos signe son comeback en diesel au Maroc

Kia Maroc dévoile la nouvelle génération du Seltos animé par un bloc diesel, un modèle qui vient renforcer et étoffer l’offre de l’importateur sur le segment des SUV compacts. Cette version renouvelée gagne aussi en maturité et en contenu technologique, tout en associant élégance, efficience et modernité. L’ensemble s’accompagne d’un positionnement tarifaire plutôt attractif.

Dès le premier regard, le nouveau Seltos impose une silhouette plus statutaire. Sa face avant adopte la nouvelle identité stylistique de Kia, avec une large calandre intégrée à la signature lumineuse full LED «Star Map», un clin d’œil direct aux modèles électriques de la marque. Les lignes tendues, les détails géométriques et les nouvelles jantes de 17 ou 18 pouces renforcent cette présence visuelle, tandis que les feux arrière full LED reliés par une bande lumineuse apportent une touche de modernité supplémentaire. Avec 4 460 mm de longueur et 1 830 mm de largeur, le Seltos gagne en stature.

Lire aussi | Voitures neuves au Maroc : une dynamique confirmée en mai 2026

Un habitacle modernisé et plus connecté

À l’intérieur, le poste de pilotage s’organise autour d’une large dalle numérique panoramique, composée de deux écrans de 10,25 pouces dédiés à l’instrumentation et au multimédia. L’ambiance est épurée, moderne, et inspirée des véhicules électriques de la marque, avec une console centrale intuitive et des matériaux valorisants. Grâce à un empattement allongé de 60 mm, l’espace à bord progresse sensiblement, offrant davantage de confort aux passagers.

Le volume de coffre atteint jusqu’à 1 436 litres une fois les sièges arrière rabattus, un atout majeur pour les familles. A noter que le toit ouvrant panoramique, les sièges bi-ton, l’éclairage d’ambiance et les équipements de confort renforcent cette impression de montée en gamme.

Le diesel avant tout

Kia fait le choix d’un bloc 1,5 litre CRDi de 115 chevaux, animé au choix par une boîte manuelle ou automatique à six rapports. Affichant 6 cv fiscaux, une consommation mixte de 5,8 l/100 km et une autonomie pouvant dépasser 800 km, le Seltos diesel se montre aussi à l’aise dans les déplacements quotidiens que sur les longs trajets.

Ce SUV compact est proposé en plusieurs finitions : Motion+ BVM / BVA, Design et X-Line. Dès la finition Motion+, il affiche une dotation particulièrement généreuse, puisqu’il intègre d’abord six airbags ; à cela s’ajoute un écran multimédia de 10,25 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, offrant une connectivité moderne et intuitive au quotidien. On recense également une caméra de recul, qui facilite les manœuvres en milieu urbain, tandis que les feux full LED Star Map renforcent sa signature visuelle et améliorent l’éclairage nocturne.

Lire aussi | Bamotors Maroc lance Geely Galaxy et dévoile la nouvelle EX2

Pour le confort de conduite, le Seltos propose un régulateur et un limiteur de vitesse. Enfin, les jantes en alliage de 17 pouces et l’ensemble des aides à la sécurité avancées complètent cette finition, confirmant que même l’entrée de gamme du modèle se veut richement équipée. La version Motion+ BVA ajoute le frein de stationnement électrique avec Auto Hold ainsi que les modes de conduite et de terrain.

La finition Design enrichit l’expérience avec l’accès mains libres, le toit ouvrant panoramique, les sièges semi cuir bi ton, le chargeur sans fil et des équipements de confort supplémentaires. Enfin, la version X-Line apporte une touche plus sportive et distinctive, inspirée de l’univers outdoor premium.

Comptez 279 000 DH (tarif de lancement) en finition Motion+ BVM, pour repartir au volant du Seltos diesel.