BKGR: le déficit de liquidité se creuse à 161,4 MMDH

Le déficit de liquidité bancaire moyen s’est creusé à 161,4 milliards de dirhams (MMDH) (+5,17%), au terme de la période du 28 mai au 04 juin 2026, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette évolution intervient alors que les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) ont baissé de 18,6 MMDH pour s’établir à 54,8 MMDH, indique BKGR dans sa récente note « Fixed Income Weekly ».

De son côté, l’encours quotidien maximal des placements du Trésor a augmenté à 23,5 MMDH, contre 1,2 MMDH une semaine auparavant, précise la même source.

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Par ailleurs, le taux moyen pondéré (TMP) est resté stable à 2,25%, tandis que le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) a diminué à 2,192%.

Au cours de la prochaine période, BAM devrait augmenter le rythme de ses interventions sur le marché monétaire fixant ainsi le volume de ses avances à 7 jours à 55,4 MMDH contre 54,76 MMDH précédemment.