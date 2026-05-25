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Saham Bank signe des résultats solides à fin mars

by Challenge
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Au premier trimestre 2026, Saham Bank afficher un Produit Net Bancaire consolidé de 1.596 millions de dirhams (MDH), soit une hausse de 8,8 % par rapport à la même période de l’année dernière.

« La dynamique du premier trimestre démontre la force et la résilience de notre modèle, capable de maintenir une croissance récurrente et de créer de la valeur durable pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires, malgré un environnement géopolitique incertain », se félicite la banque dans la présentation de ses résultats financier.

Le résultat brut d’exploitation progresse de 11,7 % à 831 MDH, avec un coefficient d’exploitation amélioré de 1,4 point, « confirmant la discipline opérationnelle dans un contexte post autonomisation ». Saham Bank précise qu’elle a constitué une provision prospective pour risque de crédit pour palier à d’éventuelles dégradations liées au conflit au Moyen-Orient.

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Le résultat net part du groupe atteint 437 MDH, en hausse de 7 % par rapport au T1 2025, porté par la croissance de l’activité et la maîtrise des charges, d’après un communiqué rendu public au terme du Conseil de surveillance de l’établissement, tenu récemment sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy.

Par ailleurs, Saham Bank relève que l’autonomisation du Groupe a marqué un tournant stratégique, en ce sens que la transition s’est réalisée dans la continuité de la solidité financière durant le premier trimestre. La banque affiche des ratios prudentiels robustes avec un ratio de solvabilité de 14,23 % et un CET1 supérieur à 13 %, largement au-delà des exigences réglementaires.

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