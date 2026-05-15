Dans un contexte de mutation profonde du secteur financier et d’exigence accrue des clients, la Banque Privée du Groupe BCP engage une nouvelle phase de son développement. Elle dévoile aujourd’hui une plateforme de marque repensée, tout en intensifiant son maillage territorial à travers les principales régions du Royaume. Une dynamique qui traduit une ambition affirmée : devenir la référence incontournable en matière de gestion de patrimoine au Maroc.

Une plateforme de marque repensée pour une expérience client renouvelée

La Banque Privée du Groupe BCP adopte une nouvelle identité de marque, en phase avec les standards internationaux et les attentes d’une clientèle exigeante. Cette évolution dépasse la simple dimension visuelle : elle s’inscrit dans une transformation globale intégrant à la fois la refonte de la plateforme de marque et de l’identité visuelle, ainsi que le renforcement de l’expérience client, fondée sur la clarté, la cohérence et la personnalisation.

Désormais portée par la signature « Construisons aujourd’hui la valeur de demain », la Banque Privée affirme sa volonté d’accompagner ses clients dans la durée, en s’appuyant sur une approche globale et sur mesure.

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À travers cette nouvelle plateforme, l’Institution met en avant sa capacité à structurer, optimiser et transmettre les patrimoines, en proposant des solutions adaptées aux enjeux spécifiques de chaque client, qu’il soit actionnaire, entrepreneur, dirigeant, professionnelle libérale ou client international.

Un ancrage territorial renforcé au service de la proximité

Parallèlement à la refonte de son identité, la Banque Privée accélère son développement territorial à travers l’ouverture progressive de nouveaux centres de Banque Privée à Casablanca et dans les principales régions du Royaume. Cette démarche vise à rapprocher davantage l’expertise de la Banque de ses clients, en tenant compte des spécificités économiques et patrimoniales locales.

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Ce dispositif est complété par un enrichissement continu de l’offre de produits et services, ainsi que par un accompagnement différencié selon les profils de clientèle, afin de répondre avec précision à la diversité et à la complexité de leurs besoins patrimoniaux.

À cette occasion, Idriss Bensmail, Directeur Général de la Banque de Détail du Groupe BCP, déclare: « Cette nouvelle étape traduit notre ambition de faire de la Banque Privée du Groupe BCP une référence de la gestion patrimoniale au Maroc. Cette dynamique s’inscrit dans le Nouveau Modèle de Distribution pour spécialiser et régionaliser les expertises en fonction des segments de clients. À travers le renforcement des experts et en inaugurant des centres Banque Privée dans l’ensemble des Banque Populaires Régionales, nous voulons offrir à nos clients un accompagnement de proximité, personnalisé et durable, partout dans le Royaume. »

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De son côté, Soraya Mahfoud, Directrice de la Banque Privée du Groupe BCP, ajoute: « Au-delà de l’évolution de notre identité, cette transformation vise à renforcer notre modèle de Banque Privée à travers une offre enrichie, une expertise renforcée et une relation toujours plus adaptée aux attentes de nos clients. »

À travers cette transformation, la Banque Privée du Groupe BCP confirme sa volonté d’inscrire durablement son développement dans une logique de proximité, d’expertise et d’innovation au service de ses clients patrimoniaux.