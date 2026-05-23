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Aïd Al Adha: SM le Roi Mohammed VI gracie les supporters sénégalais

by Challenge avec MAP
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A l’occasion de l’Aïd Al Adha, célébré mercredi 27 mai au Maroc, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a gracié les supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football à Rabat, indique, samedi, un communiqué du Cabinet royal.

En voici le texte intégral :

« Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de Aïd Al Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, Sa Grâce Royale aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Par cette Haute Décision, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, témoigne de la profondeur des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Cette Grâce illustre en outre la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance.

A l’occasion de Aïd Al Adha Al Moubarak, Sa Majesté le Roi présente Ses vœux sincères à Son Frère Son Excellence le président M. Bassirou Diomaye Faye, aux autorités et au peuple sénégalais frère.

Puisse Dieu le Très-Haut préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer Sa gloire et consolider Son œuvre, et combler le Souverain en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi que de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale ».

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