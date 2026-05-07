Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Voyage: Attijariwafa bank s’allie à la plateforme Nuitée
Agadir: mise en service de la première ligne «Amalway TRAMBUS»
Hicham Kasraoui (BearingPoint): «Le développement entre dans une phase plus hybride, plus stratégique et plus complexe»
Travail agricole: une priorité stratégique de l’Etat social
Facturation électronique: une transition sans coût pour les TPME
Bank of Africa lance HSABATI PRO à destination des entrepreneurs
Le cinéaste Nabil Lahlou n’est plus
Save the Date: Agadir accueille le Congrès mondial du Crocodil Specialist Group
Mouhsine Lakhdissi: «La véritable question n’est plus ‘combien d’emplois vont disparaître ?’, mais ‘comment le contenu du travail va-t-il se...
Attijariwafa bank publie un beau livre sur ses 120 ans d’histoire
Home Transport urbainAgadir: mise en service de la première ligne «Amalway TRAMBUS»
Transport urbain

Agadir: mise en service de la première ligne «Amalway TRAMBUS»

by Challenge
written by Challenge
Crédit DR

La ville d’Agadir a mis officiellement en service, ce jeudi 7 mai, la première ligne du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) «Amalway TRAMBUS», reliant le Port d’Agadir au quartier de Tikiouine sur 35 stations.

Grâce à ses voies dédiées (couloirs réservés), le BHNS, opéré par Alsa, garantit une régularité exemplaire et une fréquence de passage élevée, même aux heures de pointe. Les passagers bénéficient d’une sécurité renforcée par un système de vidéoprotection permanent en station et à bord, ainsi que d’un confort optimal avec des véhicules climatisés, modernes et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aussi, le BNHS se distingue par des standards de qualité internationaux, offrant une alternative performante à la voiture individuelle.

Lire aussi | Souss-Massa : les ressorts d’une métamorphose territoriale sans précédent

Outre l’aménagement de stations modernes, les composantes majeures du projet incluent la construction d’un centre de maintenance et de remisage à la pointe de la technologie, ainsi que la requalification complète des façades urbaines et des espaces verts tout au long du parcours. Il intègre également un système d’information voyageurs en temps réel et une billetterie électronique pour une expérience utilisateur fluide.

Porté par la SDL Agadir Mobilité, le projet est le fruit d’un partenariat institutionnel solide impliquant le ministère de l’Intérieur, la région Souss-Massa, le Groupement des collectivités territoriales (GCT) Grand Agadir pour le transport et la mobilité urbaine (GATMU), la Commune d’Agadir, ainsi que plusieurs contributeurs publics et institutionnels, comme l’Agence française de développement (AFD).

Lire aussi | Agadir, nouvelle capitale de la diplomatie territoriale entre le Maroc et l’Espagne

Pour maximiser l’efficacité du transport dans tout le Grand Agadir, une attention particulière a été portée à l’intermodalité. La ligne BHNS est conçue pour être le « colonne vertébrale » du réseau, parfaitement connectée aux lignes de bus existantes et aux futurs pôles d’échanges. Cette intégration permet aux usagers de réaliser des correspondances fluides et rapides, facilitant l’accès aux pôles d’emploi, aux zones universitaires et aux centres de loisirs.

Vous aimerez aussi

Mobilité: Laftit annonce une étude pour l’organisation des taxis

Uber fait son retour au Maroc via Casablanca et Marrakech

Casablanca: les autorités serrent la vis contre les incivilités dans les transports publics

Uber prépare-t-il son retour au Maroc?

Foughal Bus Kénitra se digitalise en partenariat avec Weego

Bientôt un bus pour relier Casablanca à l’aéroport Mohammed V ?