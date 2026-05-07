Agadir: mise en service de la première ligne «Amalway TRAMBUS»

La ville d’Agadir a mis officiellement en service, ce jeudi 7 mai, la première ligne du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) «Amalway TRAMBUS», reliant le Port d’Agadir au quartier de Tikiouine sur 35 stations.

Grâce à ses voies dédiées (couloirs réservés), le BHNS, opéré par Alsa, garantit une régularité exemplaire et une fréquence de passage élevée, même aux heures de pointe. Les passagers bénéficient d’une sécurité renforcée par un système de vidéoprotection permanent en station et à bord, ainsi que d’un confort optimal avec des véhicules climatisés, modernes et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aussi, le BNHS se distingue par des standards de qualité internationaux, offrant une alternative performante à la voiture individuelle.

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Outre l’aménagement de stations modernes, les composantes majeures du projet incluent la construction d’un centre de maintenance et de remisage à la pointe de la technologie, ainsi que la requalification complète des façades urbaines et des espaces verts tout au long du parcours. Il intègre également un système d’information voyageurs en temps réel et une billetterie électronique pour une expérience utilisateur fluide.

Porté par la SDL Agadir Mobilité, le projet est le fruit d’un partenariat institutionnel solide impliquant le ministère de l’Intérieur, la région Souss-Massa, le Groupement des collectivités territoriales (GCT) Grand Agadir pour le transport et la mobilité urbaine (GATMU), la Commune d’Agadir, ainsi que plusieurs contributeurs publics et institutionnels, comme l’Agence française de développement (AFD).

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Pour maximiser l’efficacité du transport dans tout le Grand Agadir, une attention particulière a été portée à l’intermodalité. La ligne BHNS est conçue pour être le « colonne vertébrale » du réseau, parfaitement connectée aux lignes de bus existantes et aux futurs pôles d’échanges. Cette intégration permet aux usagers de réaliser des correspondances fluides et rapides, facilitant l’accès aux pôles d’emploi, aux zones universitaires et aux centres de loisirs.