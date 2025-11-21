Maroc Digital 2030: lancement du dispositif de soutien aux fonds startups

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA), le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et TAMWILCOM ont signé, vendredi 21 novembre 2025 à Rabat, une convention portant sur le lancement du dispositif catalytique de soutien aux fonds startups.

Ce partenariat entérine l’opérationnalisation par TAMWILCOM du dispositif de soutien du MTNRA pour les fonds startups sélectionnés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le FM6I, en étroite collaboration avec le MTNRA et la CDG. Ces fonds de capital-risque pourront bénéficier d’un mécanisme de couverture contre le risque de premières pertes ou d’un investissement de TAMWILCOM, pour le compte du MTNRA, dans des conditions alignées avec les meilleurs standards internationaux du Venture Capital.

Le mécanisme de couverture vise à orienter davantage de capitaux vers cette classe d’actifs en réduisant significativement le risque des investisseurs. Il s’agit d’un dispositif inédit pour soutenir l’amorçage et la croissance des startups marocaines.

Lire aussi | Le Maroc impose un référentiel Cloud pour protéger sa souveraineté numérique

Par ailleurs, une première liste de neuf (9) sociétés de gestion de fonds startups a été présélectionnée. Ces premiers fonds projettent d’investir près de 2,5 milliards de dirhams dans des startups marocaines incluant les contributions du MTNRA à travers TAMWILCOM, du FM6I, de la CDG et d’investisseurs tiers locaux ou étrangers qui devront être mobilisés par les sociétés de gestion présélectionnées.

La première liste de société de gestion présélectionnées comprend trois (3) Fonds Startups dans la catégorie « Pre-Seed », deux (2) dans la catégorie « Seed » et quatre (4) dans la catégorie « Séries A et plus » permettant ainsi d’assurer un continuum de financement aux startups sur des étapes clés de leur développement.

Lire aussi | Le Maroc se dirige vers le développement d’une plateforme nationale de l’IA responsable

Ces sociétés de gestion couvrent un large éventail de secteurs incluant notamment la fintech, l’agritech, l’edtech, la healthtech, la climatetech, etc. Elles présentent des profils diversifiés et complémentaires, comprenant trois (3) gestionnaires nationaux, cinq (5) internationaux et un (1) consortium mixte.

Cette initiative confirme le potentiel de l’industrie du Venture Capital au Maroc et l’engagement des partenaires institutionnels à contribuer à l’émergence du Royaume comme un hub d’innovation à l’échelle internationale en proposant une offre adaptée aux nouvelles dynamiques qui marquent le paysage entrepreneurial national.