Renault 5 E-Tech : le retour d’une icône en version électrique au Maroc

Icône des années 70, avant-gardiste et populaire, la Renault 5 a marqué plusieurs générations. Depuis son retour sur le marché automobile, elle s’impose comme une nouvelle référence de la transition énergétique, son succès sur différents marchés internationaux confirmant son attractivité. Elle vient désormais de faire son entrée au Maroc dans une version 100 % électrique.

En effet, depuis son lancement, cette citadine néo-rétro a rapidement séduit les automobilistes européens. En France, elle s’est hissée en tête des ventes de véhicules électriques en 2025 et a également enregistré de solides performances en Espagne, où elle a pris la première place des ventes électriques. A vrai dire, ce dynamisme s’explique par plusieurs facteurs. Outre sa grille tarifaire qui s’est voulue attractive dans le segment, c’est aussi son design rétrofuturiste, qui rend hommage à l’iconique R5 tout en adoptant les codes modernes, et qui séduit un large public attaché à l’histoire de la marque.

Première Renault développée sur la nouvelle plateforme «AmpR Small», entièrement conçue pour les véhicules électriques du segment B, la Renault 5 E-Tech bénéficie d’un plancher plat, d’un empattement de 2,54 m et d’un centre de gravité abaissé. De quoi assurer une habitabilité remarquable avec un coffre de 326 litres. À bord, l’engin intègre un écran multimédia de 10 pouces animé par le système OpenR, garantissant une ergonomie fluide et intuitive. L’habillage graphique mise sur la personnalisation, avec des couleurs vives, des ambiances dynamiques et des thèmes inspirés du logo Nouvel’R. A noter que la plateforme intègre les dernières innovations, dont un chargeur AC 11 kW bidirectionnel compatible V2L.

Sous le capot, l’iconique petite citadine de la marque au losange est proposée au Maroc avec un moteur électrique de 122 chevaux. Sa batterie de 40 kWh offre une autonomie allant jusqu’à 312 km WLTP, adaptée aux trajets urbains et périurbains. La recharge peut s’effectuer en AC jusqu’à 11 kW pour un usage domestique ou en borne accélérée, et en DC jusqu’à 80 kW pour les longs trajets, permettant de passer de 15 % à 80 % en environ 31 minutes. Cette combinaison assure une expérience électrique simple, rassurante et économique.

La Renault 5 E-Tech sera disponible dans le Royaume dès le 3 décembre prochain en finition « Équilibre ». Pour son lancement, les clients bénéficieront d’une offre spéciale comprenant une borne de recharge offerte et un financement inédit via Mobilize Financial Services, avec un taux à 0 %, zéro frais de dossier et un apport réduit. Proposée en quatre teintes (Jaune, Vert, Blanc Nacré et Noir Étoilé), elle est affiche un prix de 290 000 DH TTC.