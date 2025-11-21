Africa Motors fête les 10 ans de DFSK au Maroc

Africa Motors, filiale du Groupe Auto Hall et représentant exclusif de la marque DFSK au Maroc, a célébré récemment le dixième anniversaire de l’implantation de la marque sur le marché national. Cette étape marque une décennie d’engagement et de contribution au développement du secteur automobile marocain.

Depuis l’arrivée de DFSK en 2015, Africa Motors indique avoir accompagné la croissance de la marque en mettant en place un réseau de distribution étendu et en introduisant des modèles adaptés aux besoins des professionnels comme des particuliers. Selon le staff de la marque, l’entreprise a, au fil des années, diversifié ses gammes, renforcé son offre et consolidé son relationnel client, positionnant la marque parmi les acteurs de référence dans les segments des véhicules utilitaires légers et des SUV familiaux. Cette progression continue a permis de répondre à une demande croissante pour des véhicules fiables, accessibles et adaptés aux usages locaux, confirmant le rôle de DFSK dans l’évolution du paysage automobile marocain

Selon la direction de la marque, l’action d’Africa Motors ne s’est pas limitée à l’expansion commerciale. L’entreprise a également introduit sur ses véhicules de nouvelles technologies et en rendant accessibles des solutions modernes et durables. L’arrivée des véhicules électriques SERES en 2021, suivie du lancement du E5 hybride rechargeable, illustre son engagement dans la transition énergétique et consolide la position de DFSK parmi les pionniers des énergies nouvelles au Maroc. C’est dans ce contexte d’évolution continue que s’inscrit le message de Yassine Benmassi, Directeur général d’Africa Motors. «Ce 10ᵉ anniversaire marque une étape essentielle dans le développement de la marque DFSK au Maroc et reflète la solidité de la stratégie que nous menons depuis 2015. Grâce à une offre adaptée, une relation client renforcée et une ambition tournée vers l’innovation, Africa Motors a su installer DFSK comme un acteur incontournable du marché.

Et d’ajouter : «nous abordons l’avenir avec détermination, en poursuivant nos investissements dans le développement du réseau, la qualité de service et l’élargissement de notre gamme, notamment dans les nouvelles énergies. Notre engagement est clair : continuer à proposer une mobilité moderne, durable et accessible à tous nos clients». Toujours dans le cadre du dixième anniversaire de l’implantation de DFSK au Maroc, Africa Motors, a mis en avant l’importance de la relation client dans sa stratégie. Au fil des années, l’entreprise a renforcé et modernisé son service après-vente afin de répondre aux besoins d’un parc automobile en constante expansion, en garantissant la disponibilité des pièces d’origine, l’amélioration des processus qualité et un accompagnement personnalisé.

Pour marquer cette étape, l’importateur de la marque lance deux initiatives exclusives destinées à ses clients : une tombola nationale offrant la possibilité de gagner un DFSK E5 PHEV, et un an d’entretien gratuit sur une sélection de modèles. Ces actions traduisent la volonté de rendre les nouvelles technologies plus accessibles et de renforcer la confiance des propriétaires. Au-delà de la célébration, ce dixième anniversaire constitue le point de départ d’une nouvelle phase de développement. Forte d’une décennie de croissance, Africa Motors confirme son ambition de poursuivre l’expansion de DFSK, d’accompagner les évolutions du marché et de consolider son rôle d’acteur engagé dans la mobilité de demain.