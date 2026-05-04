Ait Menna démissionne, le WAC fait un saut dans l’inconnu

Rien ne va plus au Wydad Athletic Casablanca (WAC). Après une longue série de résultats décevants ayant déclenché l’ire des supporters et des adhérents, le bureau directeur, conduit depuis juillet 2024 par l’homme d’affaires Hicham Ait Menna, a annoncé qu’il présente sa démission à la prochaine assemblée générale élective du club. Pour le moment, aucune personnalité n’a manifesté l’intérêt de briguer la présidence du club, ce qui laisse craindre une aggravation de la crise qui couve depuis trois ans maintenant.

Les envies de restructuration managériale et organisationnelle nourries par Ait Menna se heurtent, donc, aux contre-performances sportives: une élimination dure à avaler en quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF et une quatrième place peu reluisante en Botola, à sept longueurs du Moghreb de Fès, leader surprise. Malgré les nombreux renforts à l’intersaison, l’équipe n’a jamais réussi à élever son niveau, amenant la direction à se séparer de deux entraîneurs, Mohamed Amine Benhachem, renvoyé fin mars, et Patrice Carteron, qui n’a duré que quelques semaines.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux du WAC, le bureau précise que la décision de démission intervient « dans le respect des responsabilités et des engagements » qui lui incombent. La goutte qui a fait déborder le vase fut la défaite (1-0), samedi dernier, face à la Renaissance Zemamra, qui a douché les espoirs d’un retour au sommet pour les anciens triples champions d’Afrique.

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En vue d’une transition « fluide », garantissant la stabilité du club, le bureau directeur a annoncé l’ouverture du dépôt des candidatures à la présidence, du 5 au 20 juin 2026, en préparation de l’assemblée générale élective. Parallèlement, il a été procédé à l’ouverture des adhésions pour la saison sportive 2026-2027, sur la période allant du 5 mai au 5 juin 2026, conformément aux statuts et règlements en vigueur.

Si son rival éternel, le Raja de Casablanca, est toujours en course pour le titre national, le WAC a besoin d’un « petit » miracle pour retrouver la Ligue des Champions de la CAF, sa compétition préférée, d’autant que l’entraîneur intérimaire Mohammed Benchrifa a hérité d’un groupe démotivé et en plein doute.

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Grand fan des Rouge et Blanc, Hicham Ait Menna partira, certainement, le cœur lourd de ne pas avoir connu la gloire en tant que président, après en avoir longtemps goûté en tant que fidèle supporter. Peu importe l’issue de l’actuelle saison, le Wydad aura besoin de vite se ressaisir car il s’agit de l’un des piliers du football national, dont le sort doit préoccuper tout le monde.