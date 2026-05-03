Fast-food: l’explosion des franchises au Maroc

Le paysage de la restauration rapide au Maroc connaît une transformation rapide, portée par l’essor du modèle de la franchise. Entre évolution des modes de consommation, montée en puissance d’un entrepreneuriat structuré et exigence accrue des consommateurs, le secteur entre dans une nouvelle phase de maturité. Décryptage avec Jamila Rezgani, cofondatrice de 212 Chicken et vice-présidente de la Fédération marocaine de la franchise.

Au Maroc, les enseignes de restauration rapide en franchise s’imposent désormais à chaque coin de rue. Portées par une dynamique de consommation en pleine mutation, elles ont clairement le vent en poupe, attirant aussi bien les jeunes générations que les actifs en quête de solutions rapides, accessibles et standardisées.

Mais le succès des franchises de restauration rapide au Maroc ne relève pas d’un simple effet de mode. Il s’inscrit dans une dynamique de fond. «L’essor des franchises de restauration rapide au Maroc s’explique par une convergence de plusieurs facteurs», analyse Jamila Rezgani. En premier lieu, une transformation sociétale : «une population jeune, urbaine, active, qui recherche des solutions rapides, accessibles et standardisées».

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Cette évolution de la demande s’accompagne d’un changement profond du tissu entrepreneurial. «Le Maroc est aujourd’hui dans une dynamique où entreprendre devient une ambition forte, notamment chez les jeunes et les cadres en reconversion», souligne-t-elle. Résultat : la franchise apparaît comme une réponse adaptée à cette nouvelle génération d’investisseurs.

Car au-delà de la tendance, c’est bien la structuration du marché qui marque un tournant. «On voit apparaître des marques locales solides, et internationales, capables de se développer en réseau, avec des standards, des process et une vraie vision à long terme. C’est un changement majeur», insiste la cofondatrice de 212 Chicken.

Un raccourci vers l’entrepreneuriat

Si le modèle séduit autant, c’est d’abord pour une raison simple : la réduction du risque. «La franchise répond à un besoin fondamental : sécuriser l’investissement», explique Jamila Rezgani. Dans un secteur réputé exigeant comme la restauration, entreprendre seul peut rapidement devenir complexe.

«Créer seul aujourd’hui est plus risqué. La franchise permet d’accéder à un concept déjà testé, une marque existante, un savoir-faire opérationnel et un accompagnement», précise-t-elle. Une approche qui séduit particulièrement les investisseurs en quête d’efficacité.

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«C’est un raccourci vers la réussite, à condition de choisir la bonne enseigne», résume-t-elle. Le modèle permet en effet de «se concentrer sur l’exécution plutôt que sur la création», offrant un gain de temps considérable.

De plus en plus, même les restaurateurs expérimentés changent de stratégie. «Beaucoup d’entrepreneurs déjà restaurateurs se tournent maintenant vers des franchises plutôt que de créer de nouveaux concepts», observe-t-elle, pointant les difficultés liées aux projets lancés «feuille blanche».

Cette montée en puissance des franchises s’explique aussi par l’évolution du consommateur marocain. «Le consommateur marocain est devenu beaucoup plus exigeant», affirme Jamila Rezgani.

Ses attentes sont désormais clairement identifiées : «de la constance, de la rapidité, une expérience claire et identifiable, et des prix accessibles». Sur ce terrain, les franchises disposent d’un avantage compétitif évident.

«Les franchises apportent de la lisibilité. Le client sait ce qu’il va consommer, peu importe le point de vente», explique-t-elle. Cette standardisation rassure et fidélise.

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Mais au-delà du produit, c’est toute une expérience qui est recherchée. «Il y a aussi un facteur émotionnel important : les marques créent un univers, une identité, et aujourd’hui les consommateurs consomment autant une expérience qu’un produit», ajoute-t-elle.

Un marché sélectif

Si la croissance semble bien installée, elle ne sera pas uniforme. «Le marché va continuer à croître, mais il va devenir beaucoup plus sélectif», prévient Jamila Rezgani.

Une saturation partielle est à prévoir, mais elle ne concernera pas tous les acteurs. «Oui, il y aura une forme de saturation… mais uniquement pour les concepts faibles ou mal structurés», précise-t-elle.

Dans ce contexte, les critères de succès évoluent. Les enseignes qui tireront leur épingle du jeu seront celles capables de «maîtriser parfaitement leurs opérations, avoir une identité de marque forte, innover en continu et structurer leur développement en franchise de manière rigoureuse».

Autrement dit, le secteur entre dans une phase de professionnalisation accrue, où la croissance quantitative laisse place à une exigence qualitative.

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Pour les acteurs du secteur, le défi est désormais clair. «Le vrai défi aujourd’hui n’est plus d’ouvrir des points de vente, mais de construire des réseaux solides, rentables et durables», insiste Jamila Rezgani.

Une vision que la cofondatrice de 212 Chicken applique à son propre développement. «Nous sommes très attentifs à cela : croissance maîtrisée, excellence opérationnelle et accompagnement réel de nos franchisés», conclut-elle.

À mesure que le marché marocain de la restauration rapide gagne en maturité, la franchise s’impose ainsi comme un modèle structurant, capable de transformer durablement le paysage entrepreneurial et les habitudes de consommation.

interview // Jamila Rezgani,Cofondatrice de 212 Chicken & vice-présidente de la FMF



Challenge : Qu’est-ce qui explique l’essor rapide des franchises de restauration rapide ces dernières années au Maroc ?

Jamila Rezgani : L’essor des franchises de restauration rapide au Maroc s’explique par une convergence de plusieurs facteurs. D’abord, une évolution très claire des modes de consommation : une population jeune, urbaine, active, qui recherche des solutions rapides, accessibles et standardisées.

Ensuite, l’émergence d’un véritable écosystème entrepreneurial. Le Maroc est aujourd’hui dans une dynamique où entreprendre devient une ambition forte, notamment chez les jeunes et les cadres en reconversion.

Enfin, il y a un facteur clé : la structuration progressive du marché. On voit apparaître des marques locales solides et internationales capables de se développer en réseau, avec des standards, des process et une vraie vision à long terme. C’est un changement majeur.



Challenge : Pourquoi le modèle de la franchise séduit-il autant les entrepreneurs marocains par rapport à une création indépendante ?

J.R. : La franchise répond à un besoin fondamental : sécuriser l’investissement.

Créer seul aujourd’hui est plus risqué, surtout dans la restauration. La franchise permet d’accéder à un concept déjà testé, une marque existante, un savoir-faire opérationnel et un accompagnement.

C’est un raccourci vers la réussite, à condition de choisir la bonne enseigne.

Ce qui séduit aussi, c’est la capacité à se concentrer sur l’exécution plutôt que sur la création.

Le modèle de la franchise est un gain de temps pour les investisseurs : ils ont simplement à déployer une marque déjà créée, déjà éprouvée, déjà appréciée par les consommateurs. Beaucoup d’entrepreneurs marocains veulent investir, mais ne veulent plus partir de zéro. Beaucoup d’entrepreneurs déjà restaurateurs se tournent maintenant vers des franchises plutôt que de créer de nouveaux concepts, car ils ont compris que les investissements « feuille blanche » sont parfois très compliqués à faire tenir.



Challenge : Du côté des consommateurs, quels sont les principaux facteurs d’attractivité de ces enseignes ?

J.R. : Le consommateur marocain est devenu beaucoup plus exigeant. Il recherche de la constance (qualité stable), de la rapidité, une expérience claire et identifiable et, enfin, des prix accessibles.

Les franchises répondent parfaitement à ces attentes, car elles apportent de la lisibilité. Le client sait ce qu’il va consommer, peu importe le point de vente.

Il y a aussi un facteur émotionnel important : les marques créent un univers, une identité, et aujourd’hui les consommateurs consomment autant une expérience qu’un produit.



Challenge : Cette accélération du marché est-elle durable ou risque-t-elle de créer une saturation à moyen terme ? Et quels défis doivent relever les franchises pour continuer à croître ?

J.R. : Le marché va continuer à croître, mais il va devenir beaucoup plus sélectif.

Oui, il y aura une forme de saturation… mais uniquement pour les concepts faibles ou mal structurés.

Les enseignes qui vont réussir seront celles qui maîtrisent parfaitement leurs opérations, ont une identité de marque forte, innovent en continu (offre, digital, expérience client) et structurent leur développement en franchise de manière rigoureuse. Le vrai défi aujourd’hui n’est plus d’ouvrir des points de vente, mais de construire des réseaux solides, rentables et durables. En tant que cofondatrice de 212 Chicken, nous sommes très attentifs à cela : croissance maîtrisée, excellence opérationnelle et accompagnement réel de nos franchisés.