Freelancing & gig economy au Maroc: entre opportunité et précarité

À la croisée de la transformation digitale et des mutations profondes du marché du travail, le freelancing s’impose progressivement comme une alternative crédible au salariat au Maroc. Mais derrière cette montée en puissance se dessine une réalité plus nuancée : celle d’une population active encore en structuration, tiraillée entre quête d’autonomie et fragilité économique. Décryptage avec Reda Bahoum, fondateur de URIKA CLOUD et de la plateforme Freelance.ma.

Longtemps marginal, le freelancing s’impose progressivement comme une nouvelle réalité du marché du travail marocain. Toutefois, il convient de dépasser une lecture simpliste du phénomène. En effet, comme le souligne Reda Bahoum, «on n’est pas encore face à une «classe» structurée au sens sociologique, mais à une transformation en cours du marché du travail». Autrement dit, le freelancing au Maroc ne constitue pas encore une catégorie homogène et organisée, mais plutôt un indicateur avancé des mutations à l’œuvre.

Dans ce sens, bien que le freelancing reste minoritaire en volume, il connaît une croissance rapide, notamment depuis la crise du COVID-19. Cette accélération s’explique par plusieurs facteurs convergents. D’une part, le chômage des jeunes diplômés pousse une partie de cette population vers des formes alternatives d’emploi. D’autre part, la rigidité du salariat classique et la difficulté d’accès à des emplois stables renforcent l’attrait pour des modèles plus flexibles. Enfin, le développement du digital et du travail à distance a considérablement élargi le champ des possibles.

Lire aussi | Bitcoin : l’Office des Changes serre la vis et traque les avoirs cachés à l’étranger

Ainsi, comme le résume Reda Bahoum, le freelancing est aujourd’hui «plus qu’un phénomène marginal», mais «pas encore une classe consolidée», notamment en raison de l’absence d’identité collective, de droits reconnus et d’institutions dédiées.

Des profils dominés par le digital

Par ailleurs, l’analyse des profils concernés permet de mieux comprendre la nature de cette transformation. Le freelancing au Maroc est en effet fortement concentré sur des métiers liés au numérique. Développeurs web et mobile, designers graphiques, spécialistes du marketing digital, experts SEO ou community managers constituent aujourd’hui le cœur de cette économie.

Dans ce contexte, Reda Bahoum précise que «ce sont majoritairement des jeunes diplômés urbains, Bac+3 à Bac+5, souvent en début de carrière». Pour ces profils, le freelancing représente soit une alternative au chômage, soit un levier pour générer des revenus complémentaires.

En outre, il existe également des profils dits hybrides, issus de métiers plus traditionnels comptables, consultants, traducteurs ou formateurs qui amorcent une transition progressive vers l’indépendance. Cette hybridation témoigne d’une évolution plus large des trajectoires professionnelles.

Lire aussi | LGV Kénitra-Marrakech: «des avancées majeures» en une année

Enfin, une nouvelle génération de freelances émerge autour des technologies récentes. «L’IA générative, le no-code et l’automation créent une forte demande, mais le marché reste instable», souligne-t-il. Cette instabilité reflète à la fois le potentiel de ces nouveaux segments et leur manque de maturité.

Dans cette dynamique, les plateformes digitales jouent un rôle central. Elles constituent souvent le premier point d’entrée dans le freelancing, en facilitant la mise en relation entre clients et indépendants.

À ce titre, elles offrent des opportunités réelles : accès à des missions locales et internationales, visibilité pour les débutants sans réseau, et début de structuration du marché. Comme l’explique Reda Bahoum, «ce sont des portes d’entrée utiles pour se lancer et construire un premier réseau». Cependant, cette promesse doit être nuancée. En effet, les freelances font rapidement face à plusieurs limites structurelles. Les revenus sont souvent irréguliers et faibles au démarrage, la concurrence est intense notamment à l’échelle internationale et les protections contractuelles restent quasi inexistantes.

Lire aussi | Franchises : le Maroc, nouvelle frontière des enseignes mondiales

De plus, la dépendance aux plateformes peut constituer un risque. Sans stratégie complémentaire de spécialisation, développement d’un réseau, acquisition de compétences commerciales il devient difficile de pérenniser son activité. Dans ce contexte, l’obtention du premier client apparaît comme un cap décisif. «Le plus dur est d’obtenir le premier client… ensuite, cela devient plus facile», rappelle-t-il.

Ainsi, les plateformes ne peuvent être considérées comme une solution complète, mais plutôt comme un outil parmi d’autres dans un parcours entrepreneurial plus large. Face à ces constats, la structuration du freelancing apparaît comme un enjeu stratégique pour le Maroc. Plusieurs chantiers clés se dégagent.

Tout d’abord, la question du cadre légal reste centrale. Comme le souligne Reda Bahoum, «il est nécessaire de mettre en place un statut simplifié du freelance et de clarifier la fiscalité, notamment pour les revenus étrangers et les plateformes numériques». L’absence de lisibilité juridique constitue aujourd’hui un frein important.

Lire aussi | Maroc-Irlande : quand l’école devient un pont entre deux cultures

Ensuite, la protection sociale représente un défi majeur. L’absence de couverture adaptée qu’il s’agisse de l’assurance maladie, de la retraite ou de la protection en cas d’inactivité fragilise durablement les freelances. «C’est aujourd’hui le principal frein», insiste-t-il.

Par ailleurs, l’accès au financement demeure limité. Les revenus irréguliers rendent difficile la reconnaissance bancaire, ce qui complique l’accès au crédit. Le développement de solutions spécifiques (microcrédit, financement d’équipements ou de formation) apparaît indispensable.

Enfin, la structuration du marché lui-même doit être renforcée. Cela passe par le développement de plateformes locales plus solides, mais aussi par l’émergence de modèles hybrides comme le portage salarial ou les agences spécialisées. À cela s’ajoute un besoin crucial de formation. «Les freelances doivent aussi être formés aux compétences business : vendre, négocier, fixer leurs prix», souligne Reda Bahoum.

Lire aussi | Holmarcom va acquérir la BMCI, filiale de BNP Paribas

En définitive, le freelancing au Maroc incarne une transformation profonde du rapport au travail. Il ouvre de nouvelles perspectives en termes d’autonomie, de flexibilité et d’accès à des marchés internationaux.

Cependant, cette dynamique reste marquée par de fortes fragilités. Fragmentation, précarité des revenus et inégalités d’accès notamment liées aux compétences digitales limitent encore son potentiel.

Ainsi, comme le résume Reda Bahoum, «on assiste à l’émergence d’une proto-classe active qui ne deviendra une véritable classe que si elle est reconnue juridiquement, protégée socialement et intégrée économiquement».

Entretien // Reda Bahoum,Fondateur de URIKA CLOUD et de la plateforme Freelance.ma



Challenge : Le freelancing au Maroc est-il aujourd’hui une classe sociale structurée ?

Reda Bahoum : On n’est pas encore face à une «classe» structurée au sens sociologique, mais à une transformation en cours du marché du travail. Le freelancing est encore minoritaire en volume, mais il connaît une croissance rapide, portée par le digital, le remote et l’auto-emploi. Il répond aussi aux tensions du marché classique, notamment le chômage des diplômés, la rigidité du salariat et l’informalité. Aujourd’hui, c’est plus qu’un phénomène marginal, mais ce n’est pas encore une classe consolidée, car il n’y a ni identité collective, ni droits reconnus, ni institutions dédiées.



Challenge : Quels sont les profils les plus concernés par cette évolution ?

R.B. : Le freelancing au Maroc est principalement concentré sur des profils digitaux : développeurs web et mobile, designers graphiques, marketers digitaux, SEO ou community managers. Ce sont majoritairement des jeunes diplômés urbains, Bac+3 à Bac+5, souvent en début de carrière. Pour eux, le freelance est soit une alternative au chômage, soit un complément de revenu. Il existe aussi des profils hybrides, comme des comptables, des consultants, des traducteurs ou des formateurs, qui sont en transition vers l’indépendance. Enfin, on observe une nouvelle vague autour de l’IA générative, du no-code et de l’automation, avec une forte demande, mais un marché encore instable.



Challenge : Les plateformes sont-elles une réelle opportunité pour les freelances ?

R.B. : Les plateformes offrent de vraies opportunités : accès à des missions locales et internationales, mise en relation directe avec les clients, visibilité pour les débutants et une première structuration du marché. Mais elles ont aussi des limites importantes. Les revenus sont irréguliers et souvent faibles au début, la concurrence est forte, notamment à l’international, et il n’y a pas de véritable protection contractuelle. Il y a aussi une dépendance à la plateforme. Ce sont donc des portes d’entrée utiles pour se lancer et construire un premier réseau, mais ce ne sont pas des solutions durables à elles seules. Le plus dur reste d’obtenir le premier client, ensuite cela devient plus facile.



Challenge : Quels sont les leviers pour structurer durablement cette économie ?

R.B. : Il y a quatre grands chantiers. D’abord, un cadre légal clair avec un statut simplifié du freelance et une fiscalité adaptée, notamment pour les revenus étrangers et les plateformes numériques. Ensuite, une protection sociale adaptée, avec une assurance maladie flexible, une retraite simplifiée et une couverture en période d’inactivité, ce qui est aujourd’hui le principal frein. Troisièmement, l’accès au financement, avec du microcrédit, du financement de matériel et de formation, et une meilleure reconnaissance bancaire des revenus irréguliers. Enfin, la structuration du marché, avec des plateformes locales plus solides, du portage salarial, des agences hybrides et surtout de la formation aux compétences business comme la vente, le pricing et la négociation.