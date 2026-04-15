Wefranchiz réalise son premier baromètre dédié au Maroc

La plateforme Wefranchiz.com marque son arrivée au Maroc avec la réalisation de la première édition de son baromètre dédié au Royaume, en sondant les avis des investisseurs et futurs franchisés, tout en décryptant leurs attentes, leurs freins et leurs ambitions.

Réalisée par le cabinet Emberton Group auprès d’un échantillon de 501 répondants, cette enquête met en lumière une réalité forte : la franchise s’impose progressivement comme une alternative crédible à l’entrepreneuriat classique, notamment dans un contexte marqué par la recherche de sécurité, d’accompagnement et de modèles éprouvés.

En effet, 43,1 % des répondants se disent prêts à se lancer en tant que franchisés, tandis que 37,9 % se montrent ouverts à l’idée. À peine 19 % rejettent ce modèle. Cet intérêt s’explique en grande partie par la perception positive de la franchise dans l’économie nationale. 81,8 % des sondés la considèrent comme un levier de création d’emplois, confirmant son rôle structurant dans le tissu entrepreneurial marocain.

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Si la franchise attire, c’est d’abord pour sa promesse de cadre. Les répondants mettent en avant la notoriété de l’enseigne (34,7 %) et l’accompagnement (34,7 %) comme principaux atouts, suivis du savoir-faire (19,6 %) et de la réduction du risque (12,4 %).

Mais cette promesse de sécurité révèle une attente forte : 83,4 % des personnes interrogées déclarent avoir besoin d’accompagnement. Et celui-ci doit être concret. La priorité n’est pas financière mais opérationnelle : la formation et la transmission du savoir-faire arrivent largement en tête des attentes (39,3 %), devant l’aide au financement (21 %).

« La transmission n’est pas qu’une affaire de technique : c’est avant tout comprendre et mettre en place un modèle optimal, ainsi qu’assurer une formation à la fois sur le métier et sur les valeurs de la marque », souligne la fondatrice de Wefranchiz, Rym Bedoui Ayari, qui porte ce projet aux côtés de Rachid Lasri, expert en retail et développement de franchises.

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Par ailleurs, l’étude met aussi en lumière un paradoxe majeur : malgré l’intérêt, le marché reste peu structuré du côté de l’information. 63,5 % des répondants n’ont jamais consulté de plateforme spécialisée en franchise.

Ce manque de repères se traduit directement dans les freins à l’investissement. Si le financement reste le premier obstacle (58,3 %), le déficit d’information arrive en deuxième position (33,9 %). Résultat : une perception floue des budgets nécessaires, avec 34,7 % des sondés incapables d’estimer le coût d’investissement.

Sans surprise, les intentions d’investissement se concentrent sur des secteurs jugés accessibles et éprouvés. La restauration arrive en tête (29,9 %), suivie des services (28,5 %) et de la beauté (19,2 %). Cette concentration traduit une recherche de visibilité et de sécurité, dans un marché où les concepts innovants restent encore marginaux.

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L’étude révèle également une dualité intéressante. Les franchises internationales attirent (49,3 % d’intérêt), mais les enseignes marocaines ne sont pas en reste, avec 47,7 % d’adhésion.

Mieux encore, 85,4 % des répondants croient au potentiel des marques locales en franchise. Un signal fort pour les entrepreneurs marocains, à condition de structurer leur offre et d’industrialiser leur savoir-faire.

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Déjà déployée en Afrique, Wefranchiz.com arrive au Maroc avec un objectif clair : démocratiser l’accès à la franchise et en faire une véritable alternative à l’entrepreneuriat traditionnel et à la reconversion professionnelle. Dans cette logique, elle se distingue par une approche technologique différente, fondée sur l’intelligence artificielle. La plateforme ne se limite pas à référencer des opportunités, elle structure et optimise la mise en relation entre franchiseurs et candidats.