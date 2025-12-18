McDonald’s Maroc ouvre son 80e restaurant à l’Aéroport Mohammed V

Dans le sillage de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui s’ouvre dimanche 21 décembre dans le Royaume, McDonald’s Maroc franchit une nouvelle étape stratégique de son développement avec l’ouverture de son 80e restaurant, situé au Terminal 1 de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, au niveau des portes d’embarquement El à E8.

Cette implantation traduit la volonté de l’enseigne d’accompagner la dynamique économique et touristique du Maroc, en proposant une expérience de restauration moderne et fluide, pensée pour les voyageurs, les familles et les visiteurs internationaux, incluant notamment une aire de jeux dédiée aux enfants.

L’enseigne propose également un service adapté aux flux internationaux combinant accueil multilingue, rapidité de service et respect des standards de sécurité alimentaire très stricts.

Un impact économique et social structurant

L’ouverture de ce nouveau restaurant a permis la création de 95 emplois, portant à 5.500 le nombre total de collaborateurs de McDonald’s Maroc à travers le Royaume. Au cours des 5 dernières années, l’enseigne a ouvert 30 nouveaux restaurants, confirmant son rôle de premier employeur du secteur de la restauration rapide au Maroc.

« Cette ouverture illustre l’accélération de notre développement et notre engagement durable en faveur de l’emploi, de la qualité de service et de l’accompagnement des grandes transformations du pays », déclare Mr Driss El Alami, PDG de McDonald’s Maroc. En effet, l’enseigne ambitionne de créer 3500 emplois à l’horizon de 2030.

Fidèle à sa mission de proximité, McDonald’s Maroc poursuit un développement progressif et structuré sur l’ensemble du territoire, afin de répondre à l’évolution des attentes de sa clientèle, d’améliorer continuellement l’expérience proposée et de renforcer sa présence là où la demande s’exprime, dans un esprit de qualité, d’accessibilité et de confiance durable.