La marque LOFT ouvre ses premières boutiques au Maroc

La marque de prêt-à-porter LOFT, spécialiste du denim urbain, s’implante au Maroc avec l’ouverture de deux boutiques à Casablanca, au Morocco Mall et à Aeria Mall, marquant «une étape majeure» dans le développement international de la marque, déjà présente dans plus de 15 pays à travers le monde.

Depuis sa création à Izmir en 1990, LOFT a fait du denim un langage stylistique universel, alliant qualité de fabrication, coupes contemporaines et liberté d’expression personnelle. Pionnière dans son approche créative, la marque a su conquérir une clientèle jeune, dynamique et cosmopolite, qui considère le denim comme un élément central de son style de vie.

Aujourd’hui, la marque s’adresse principalement aux jeunes adultes de 18 à 35 ans, hommes et femmes, à la recherche de vêtements stylés, confortables et accessibles, capables de s’adapter à tous les moments du quotidien, du casual au plus habillé.

Les collections LOFT se caractérisent par des coupe modernes reflétant les tendances urbaines contemporaines, du jean classique aux silhouettes plus audacieuses. (an indigo day), une palette de couleurs équilibrée, des tons denim indigo profond aux nuances plus audacieuses, permettant des looks variés et personnels. (Trendyol.com), ainsi que des détails fonctionnels et des matières qualitatives, conçus pour durer dans le temps et s’adapter au mode de vie actif des clients.

Pour cette saison Automne Hiver 2025–2026, LOFT dévoile une nouvelle collection hivernale qui réinvente les codes du denim. Alliant coupe contemporaine, confort et attitude urbaine, les pièces phares incluent des jeans aux silhouettes variées, des vestes en denim doublées pour les jours froids, ainsi que des superpositions stylées qui permettent de composer des looks à la fois élégants et fonctionnels dans le climat hivernal.

S’inspirant des tendances actuelles qui valorisent les formes modernes du jean tout en restant ancrées dans l’authenticité du denim, la collection propose des styles qui s’adaptent aussi bien au quotidien qu’aux occasions plus habillées.