Franchise

L’enseigne Caribou Coffee dépasse la barre des 10 points de vente au Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

La chaîne Caribou Coffee rejoint le club très fermé des enseignes de café premium avec plus d’une dizaine de points de vente.

Le numéro deux américain des chaînes de café premium, qui a débarqué au Maroc en 2022 dans le cadre d’un contrat de master franchise avec KIRON SARL, vient d’emboîter le pas au turc Espressolab, qui a franchi ce cap de déploiement à travers le Maroc en octobre 2023, ou encore à l’autre acteur américain, Starbucks, qui compte déjà près de 25 points de vente répartis sur plusieurs villes du pays après plus d’une dizaine d’années de présence sur le territoire marocain.

L’enseigne Caribou Coffee, qui a accéléré son développement à partir de 2024, a surtout densifié sa présence au sein de la capitale économique, où elle compte huit points de vente (dont le dernier en date à Bouskoura), sans oublier Marrakech et Rabat, où elle s’est également implantée. Le master franchisé de l’enseigne américaine, créée en 1992 au Minnesota, ne compte pas s’arrêter là, avec une nouvelle vague d’inaugurations à compter de 2026, visant à s’implanter dans de nouvelles villes comme Tanger, Fès et Agadir.

Il est à rappeler que le marché marocain du café premium est en pleine croissance, porté par une demande accrue pour les cafés de spécialité, l’origine des grains et des expériences gustatives uniques. Des marques locales (Caféino, Taskafé) et internationales se disputent ce segment, malgré un contexte de hausse des prix et une forte présence des mélanges Robusta/Arabica. Outre Caribou Coffee, Starbucks et Espressolab, d’autres enseignes internationales s’y sont installées, telles que la britannique Costa Coffee ou la japonaise % Arabica.

