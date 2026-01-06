Raja S.A. : Nawal El-Aidaoui prend les commandes de la direction générale

Figure engagée du Raja Club Athletic et dirigeante chevronnée, Nawal El-Aidaoui est nommée directrice générale de Raja S.A. Une décision stratégique qui marque une nouvelle étape dans la transformation du club en société anonyme et dans la consolidation de son modèle de gouvernance.

Le Conseil d’administration de la Société Sportive du Raja Club Athletic (Raja S.A.) a officialisé la nomination de Nawal El-Aidaoui au poste de directrice générale. Selon le communiqué du club, cette décision « marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la nouvelle structure de société anonyme », avec pour objectif de renforcer la gouvernance et d’accélérer le développement économique et sportif du Raja.

Cette nomination s’inscrit dans un moment charnière pour le club casablancais, engagé depuis plusieurs mois dans une profonde refonte de son organisation et de ses modes de gestion.

Un parcours solide au service du club

Ingénieure en informatique et réseaux télécoms, diplômée de l’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI), Nawal El-Aidaoui cumule plus de 25 ans d’expérience multifonctionnelle et entrepreneuriale. Une expertise qu’elle a mise, ces dernières années, au service du Raja.

Membre du Comité directeur du club en 2018 puis en 2022, elle s’est notamment distinguée par la création de la section féminine et par son action à la tête de la commission Marketing et Développement des revenus. Autant de responsabilités qui lui ont permis d’acquérir une connaissance fine des enjeux sportifs, économiques et institutionnels du club.

Le profil de Nawal El-Aidaoui dépasse largement le cadre national. Elle a récemment été nommée par le Conseil de la FIFA en tant que membre de la Commission des compétitions féminines interclubs pour le mandat 2025-2029, consacrant son engagement en faveur du développement du football féminin et sa crédibilité sur la scène internationale.

« Donner au Raja une dimension internationale »

À l’issue de sa nomination, la nouvelle directrice générale n’a pas caché son ambition. « Je prends cette responsabilité avec fierté et engagement, déterminée à ouvrir de nouveaux horizons pour le Raja, à développer ses perspectives sportives et économiques, et à lui donner une dimension internationale, à la hauteur de son prestige, de son rayonnement mondial et de son histoire exceptionnelle », a-t-elle déclaré.

La nomination de Nawal El-Aidaoui intervient dans la continuité des récentes étapes structurantes franchies par Raja S.A., notamment la finalisation de l’augmentation de capital, portant le capital social à 250 millions de DH, et la prise de participation majoritaire de Ports4Impact.

Pour Driss Agoujjim, président du Conseil d’administration de Raja S.A., cette désignation constitue « une étape clé dans la structuration du modèle de gouvernance », en assurant la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques du Conseil « dans un cadre de gestion exemplaire et conforme aux meilleures pratiques ».

De son côté, Jawad Ziyat, président de l’Association Raja Club Athletic, estime que cette nomination « parachève la transformation du club en société anonyme » et dote le Raja « du cadre de gestion et du leadership exécutif nécessaires pour rompre avec les cycles d’instabilité », structurer durablement les revenus et porter les ambitions sportives du club à l’échelle africaine, tout en préservant son ADN de jeu.