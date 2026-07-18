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Nomination

Garrigues nomme Jaafar Laidi à la tête de son bureau marocain

by Challenge
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Le cabinet international Garrigues ouvre un nouveau chapitre au Maroc. Depuis le 9 juin 2026, Jaafar Laidi a pris officiellement la tête du bureau de Casablanca en qualité d’associé responsable. Il succède à José Ignacio García Muniozguren, qui a piloté cette antenne pendant près de vingt ans et l’a hissée au rang de référence en conseil juridique et fiscal dans le Royaume.

Cette nomination illustre la volonté de Garrigues de consolider sa présence sur un marché marocain en pleine mutation, porté par une dynamique d’investissement soutenue et une intensification des échanges internationaux.

Originaire de Casablanca où il est né en 1974, Jaafar Laidi connaît parfaitement le terrain. Après des débuts au Barreau de Paris et de Casablanca, il a enrichi son parcours chez Arthur Andersen puis Ernst & Young, avant de rejoindre Garrigues en 2005. Diplômé en droit privé de l’Université Hassan II et en droit international des affaires de l’Université de Nice Sophia Antipolis, il a également suivi le Programme de Haute Direction de l’Institut San Telmo.

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Fort de cette double culture juridique et managériale, il s’est imposé comme un expert reconnu en droit des affaires, immobilier, administratif et réglementaire. Ses compétences couvrent les opérations stratégiques les plus sensibles : fusions acquisitions, projets d’infrastructures, concessions, marchés publics ou encore développement d’investissements. Avec cette nomination, Garrigues mise sur un profil capable d’accompagner les ambitions de croissance de ses clients et de répondre aux défis d’un environnement économique en pleine transformation.

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