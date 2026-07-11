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Houda Skali intègre le Directoire de RISMA
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Nomination

Houda Skali intègre le Directoire de RISMA

by Challenge
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RISMA annonce la nomination de Houda Skali au sein de son Directoire, aux côtés d’Amine Echcherki, Président du Directoire, et de Sofia Lopez Benhamida, Directrice Générale. L’instance exécutive du groupe hôtelier compte désormais trois membres.

Directrice des Opérations depuis 2021, Houda Skali occupait déjà une position clé dans le pilotage des grands chantiers de RISMA. Elle a en charge les opérations d’investissement et de cession d’actifs, les opérations sur les marchés de capitaux, ainsi que les partenariats stratégiques du groupe. Son périmètre couvre également la gouvernance, la conformité, la communication financière et le suivi des projets transverses.

Avant de rejoindre RISMA, Houda Skali a débuté sa carrière chez Ernst & Young à Paris, avant de poursuivre son parcours au sein de Yamed Capital. Ces expériences lui ont permis de bâtir une expertise solide en audit, en investissement, en gestion d’actifs et en finance d’entreprise ; des compétences qu’elle met aujourd’hui au service de la stratégie de développement du groupe.

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Cette évolution intervient dans un contexte de développement soutenu pour RISMA. Premier opérateur hôtelier coté à la Bourse de Casablanca, le groupe poursuit ses investissements et l’optimisation de son portefeuille d’actifs, exploité sous plusieurs enseignes internationales. Cette dynamique s’inscrit dans un marché touristique marocain porté par la hausse continue des arrivées et par les perspectives liées aux grands événements sportifs et internationaux que le Royaume accueillera dans les prochaines années.

Réagissant à cette nomination, Amine Echcherki a salué une étape supplémentaire dans l’évolution de la gouvernance du groupe : «la nomination de Houda Skali marque une nouvelle étape dans l’évolution de la gouvernance de RISMA. Son expertise, sa vision transverse et sa parfaite connaissance du Groupe constituent des atouts majeurs pour accompagner notre développement et poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie. Je suis convaincu que sa contribution renforcera encore l’efficacité et la collégialité de notre Directoire».

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