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Christophe Lecourtier aux commandes de l’Agence française de développement

by Challenge
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L'ambassadeur de France au Maroc Christophe Lecourtier. Crédit: DR.

En poste à Rabat depuis décembre 2022, l’ambassadeur de France Christophe Lecourtier devra bientôt quitter le Royaume pour prendre les commandes de l’Agence française de développement (AFD), en vertu d’un décret publié au Journal officiel de la République en date du 16 avril 2026.

Le nouveau Directeur général de l’organisme gouvernemental entrera officiellement en fonction le 11 mai 2026, à un moment où les autorités françaises cherchent à améliorer l’efficacité et la pertinence des actions de cette institution, qui au cœur de la politique d’influence économique du pays à l’international.

Le décret précise que cette désignation a été précédée des avis des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, rendus le 8 avril 2026. Le texte a ensuite été entériné en Conseil des ministres.

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Depuis son arrivée au Maroc, Christophe Lecourtier a travaillé, sans relâche, pour revigorer la relation historique entre les deux pays, qui traversait une grave crise de confiance pour diverses raisons. Il a joué un rôle clé dans la relance des échanges et de la coopération bilatérale au plus haut niveau.

Cette embellie s’est matérialisée par la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara en juillet 2024, en plus de son ferme soutien au plan d’autonomie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.

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Après une longue carrière dans les arcanes de l’administration, il intègre la diplomatie française en sa qualité d’ambassadeur en Australie (2014-2017) puis en Serbie (avril – août 2017). Il est, ensuite, devenu Directeur général de Business France (2017-2022), avant sa nomination ambassadeur au Maroc.

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