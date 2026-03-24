2ème édition de Franchise Exhibition Morocco, les Émirats en invité d’honneur

Après le succès retentissant de sa première édition en 2025, Franchise Exhibition Morocco tient sa 2ème édition, du 15 au 17 avril 2026, à la Foire Internationale de Casablanca, où plus de 120 exposants sont attendus. Les Émirats Arabes Unis ont été choisis comme pays invité d’honneur pour cette année.

Franchise Exhibition Morocco a su s’imposer comme le rendez-vous de référence du secteur de la franchise au Maroc, assurent les organisateurs. Faut-il rappeler que, pour son démarrage, l’événement a réuni 84 exposants — parmi lesquels des enseignes de renommée mondiale, telles que Burger King, McDonald’s, Coca-Cola et Quick. De même, il a accueilli près de 15.000 visiteurs en trois jours.

Sur le plan digital, les résultats ont été tout aussi remarquables : 10 000 abonnés Instagram acquis en seulement un mois et demi, 8 millions de comptes atteints, et des interviews de dirigeants ayant cumulé plusieurs centaines de milliers de vues. Ces chiffres témoignent de l’engouement du marché marocain pour la franchise et de l’attractivité de l’événement auprès des professionnels comme du grand public.

La FMF aux manettes

Franchise Exhibition Morocco est organisé par la Fédération Marocaine de la Franchise (FMF), créée en 2002 à Casablanca avec une mission claire : structurer et développer l’écosystème de la franchise au Maroc. Depuis plus de vingt ans, la FMF fédère plus de 120 enseignes — des grandes marques internationales aux concepts marocains émergents — autour d’un engagement commun en faveur de l’excellence et de l’éthique dans le commerce en réseau.

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L’action de la FMF s’articule autour de trois piliers. L’éducation d’abord, à travers la FMF Academy, des modules de formation et un accompagnement sur mesure des futurs franchiseurs et franchisés. L’innovation ensuite, via des programmes de recherche appliquée, des partenariats universitaires et le concours « Franchise Lab » pour détecter les concepts de demain. La représentation enfin, avec un travail de lobbying constructif auprès des ministères, la publication de notes juridiques et fiscales sectorielles, et un soutien collectif en période de crise.

Présidée par Simohamed Elfane, la FMF joue un rôle de porte-parole des acteurs de la franchise et du commerce en réseau auprès des institutions publiques et privées. Elle accompagne les enseignes nationales et internationales dans leur développement au Maroc et à l’international, et milite pour faire du Royaume un hub de la franchise pour l’Afrique et le monde arabe. L’organisation de Franchise Exhibition Morocco s’inscrit pleinement dans cette ambition.

2026, une édition à la hauteur des ambitions du Maroc

Fort de cette dynamique, Franchise Exhibition Morocco voit grand pour sa deuxième édition. L’espace d’exposition a été entièrement repensé et mieux aménagé pour accueillir plus de 120 exposants, issus de secteurs variés : restauration, retail, services, éducation, bien-être et technologies. L’objectif est de réunir plus de 20 000 visiteurs — professionnels, investisseurs, porteurs de projets et institutionnels — pour trois jours d’échanges, de conférences et de networking de haut niveau.

L’ambition est claire : faire de cet événement un catalyseur pour l’attraction d’investisseurs internationaux au Maroc et le renforcement du positionnement du Royaume comme porte d’entrée de la franchise en Afrique.

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«La franchise représente un levier de développement économique considérable pour le Maroc (…) Franchise Exhibition Morocco est bien plus qu’un salon : c’est une plateforme stratégique au service du rayonnement économique du Royaume», déclare Simohamed Elfane.

Une stratégie pour amplifier l’impact

Pour cette 2ᵉ édition, l’organisation déploie une stratégie renforcée articulée autour de trois axes majeurs. Premièrement, une communication digitale intensive avec des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux, la production de contenus vidéo de qualité et une stratégie SEO et SEA multilingue pour toucher les audiences internationales.

Deuxièmement, un programme de recrutement d’influenceurs économiques ciblés dans les pays stratégiques — Maroc, EAU, France, Afrique subsaharienne — pour amplifier la portée de l’événement auprès des décideurs et investisseurs. Troisièmement, un dispositif d’attraction d’investisseurs internationaux comprenant un programme de matchmaking B2B, des roadshows de promotion dans les pays cibles et un espace VIP dédié aux investisseurs institutionnels.

Les Émirats à l’honneur

Après les États-Unis en 2025, ce sont les Émirats Arabes Unis qui seront le pays invité d’honneur de cette nouvelle édition. Ce choix stratégique reflète les liens économiques croissants entre le Maroc et les EAU, et s’inscrit dans la dynamique d’ouverture du Royaume vers les marchés du Golfe et du Moyen-Orient.

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La présence des EAU se matérialisera par une délégation officielle d’hommes d’affaires et d’institutionnels émiratis, un pavillon dédié mettant en avant les franchises et opportunités d’investissement émiraties, ainsi que des conférences et des sessions de networking B2B entre opérateurs marocains et émiratis. Cette configuration offre une opportunité unique de renforcer la coopération économique bilatérale et de stimuler les investissements directs étrangers dans le secteur de la franchise au Maroc.